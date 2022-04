Cuál fue la última telenovela que grabó Verónica Castro con Televisa

Con una amplia y exitosa carrera en la televisión, Verónica Castro sorprendió cuando de repente dejó de aparecer en los melodramas, desatando muchas dudas entre sus admiradores, que desde 2009 no la ven en la TV abierta, y actualmente suma un retiro de más de 10 años, únicamente roto por su participación en la serie “La casa de las Flores” y algunas apariciones en programas.

Sin embargo, hace tiempo que la actriz grabó su última telenovela con Televisa y desde ahí no ha vuelto a participar en alguna producción de este formato, causando extrañeza por quienes se preguntan la razones de su retiro y si en algún momento volverá.

Es por ello que aquí te contamos cuál fue el último melodrama de Verónica Castro en la empresa de San Ángel, el cual data de hace ya 13 años, el mismo tiempo de la ausencia que ha tenido la ojiverde en este tipo de proyectos y los fans de la cantante seguramente lo recordarán.

Su adiós en Los exitosos Pérez

A finales de la década de los noventas y principios de los 2000, Verónica Castro se había dado el lujo de elegir muy bien los proyectos en los que aparecía, es por ello que de 1997 a 2009 sumó únicamente tres telenovelas: “Pueblo chico, Infierno grande”, “Vódigo postal” y “Los exitosos Pérez”.

Fue precisamente la tercera la que significó su última telenovela en lo que va de su carrera. El melodrama fue producido por José Alberto Castro, su hermano, y era una adaptación de la comedia argentina “Los exitosos Pells”, fue grabada en México y en la nación sudamericana y protagonizada por Ludwika Paleta y Jaime Camil.

En esta ficción, Verónica Castro interpretó a Roberta Santos, una de las villanas de la historia, quien era dueña del canal RS News, que trata de “robarse“ al soberbio Martín Pérez, un presentador de noticias muy popular, quien finalizará contrato pronto con la competencia Global News.

Aunque propiamente la historia no gira alrededor de la actriz y cantante mexicana, su presencia en “Los exitosos Pérez” fue un empujón importante en el rating de la telenovela, pese a que no terminó las grabaciones debido a que su contrato finalizó antes y no renovó, por lo que fue sustituida en los últimos capítulos.

“Los exitosos Pérez” significó el último melodrama de Verónica Castro en la televisión mexicana, pues de ahí no ha vuelto a aparecer en una producción de este formato pero sí lo hizo en la serie de Netflix “La casa de las flores” en 2018, pero desde entonces no ha vuelto a aparecer en la TV.

Este año se anunció su regreso a la pantalla grande con la película “Cuando sea joven”, en la que interpretará a una mujer viuda de más de 70 años que de un día para otro recupera su juventud y tiene una segunda oportunidad para vivir su vida; Natasha Dupeyrón es la actriz que le dará vida a su versión más juvenil.

