Critican look de Susana Dosamantes en Si nos dejan: ‘Parece el doctor Chapatín’

La telenovela “Si nos dejan” arrancó transmisiones en México con el pie derecho pero no todo es miel sobre hojuelas para la producción encabezada por Carlos Bardasano pues algunas de las actuaciones han sido cuestionadas por el público, que hasta ha criticado el look de Susana Dosamantes en esta historia.

En el melodrama, la actriz mexicana interpreta a Doña Eva, la madre de la protagonista Alicia, y quien es uno de los personajes que trata de convencer a su hija de guardar las apariencias ante la sociedad, pero lejos de llevarse las palmas por su actuación su look ha llamado mucho la atención e incluso hay quienes la han comparado con el “Doctor Chapatín”, el personaje creado por “Chespirito”.

Desde que inició “Si nos dejan”, la imagen de Susana Dosamantes acaparó reflectores pues está caracterizada como una mujer mayor, por eso aparece con una peluca completamente blanca que muchos consideran demasiado exagerada en incluso le dijeron en redes que “parece el doctor Chapatín”.

Los internautas no sólo han criticado el look de la primera actriz, sino también su actuación e incluso varios la han comparado con Evangelina Elizondo y su papel de “Mamalena” en “Mirada de Mujer”, pero los comentarios más severos han sido a cómo se ve como la suegra de Sergio Carranza.

El “Doctor Chapatín” no ha sido el único personaje con el que han comparado a Susana Dosamantes, pues también el público en redes han dicho que se parece a “la abuelita de Piolín” o la “Manigüis”, pues consideran que su look se ve muy falso.

“Pensé que era la ‘Manigüis’ y no Susana Dosamantes en ‘Si nos dejan’”, “Lo único que tengo que comentar de ‘SI NOS DEJAN’ es la espantosa peluca de Susana Dosamantes y la impresión que me dio ver tanto botox en los hombres!!! Alexis Ayala y Jorge Gallegos apenas y gesticulan!!!”, “Susana Dosamantes en ‘Si nos dejan… Con el look del doctor Chapatín”, fueron algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

La actriz no ha sido la única del elenco que se ha llevado las críticas por parte de los internautas pues también a Gaby Spanic le ha tocado dado que varios son los que piensan que sobreactúa demasiado en su personaje de Fedora Montelongo.

Pese a lo anterior, “Si nos dejan” ha aprovechado el impulso que traía “La desalmada” y se mantiene como lo más visto en el horario estelar de la televisión mexicana, superando al “Exatlón”, de TV azteca.

La telenovela entra esta semana en una fase decisiva pues tras presentar a sus personajes y la situación ahora deberá mantener el interés de los televidentes, todo un reto para el remake de “Señora Isabel”.

