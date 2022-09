Corona de Lágrimas 2 no es lo que se esperaba, aseguran que fracasa tras su estreno

Luego de cuatro retrasos para el estreno de "Corona de Lágrimas 2, Diez Años Después" (2022), tal parece ser que en su primera semana de transmisión, los índices de audiencia no eran los que se esperaba, y aseguran que fue un total fracaso.

Y es que, la producción liderada por José Alberto 'El Güero' Castro -uno de los creativos de Televisa más exitosos-, retrasó tantas veces el estreno de la telenovela en la que trabajó después de "La Desalmada" (2021) y antes de la esperada "Cabo" que se estrenará en los próximos meses, por una sencilla razón.

Ésta se debe a que el hermano de Verónica Castro le invirtió tanto dinero a esta historia revivida del 2012, que lo menos que se buscaba, era que ocupara un espacio en los horarios estelares de las 8:30 o 9:30 pm de la progamación del Canal de las Estrellas.

Los bajos índices de audiencia

Pues comparándola con los programas unitarios como el consagrado "La Rosa de Guadalupe" o "Esta Historia... Me Suena Vol. 5", que, de acuerdo a Televisa Prensa, han llegado a los 2.6 millones de televisores sintonizados -que es una cifra considerablemente buena-, partiendo de que se trata de un horario vespertino en el que muchos de los televidentes no ven la tv como en la noche, "Corona de Lágrimas 2, Diez Años Después", no ha tenido el éxito que se esperaba.

Recuperar la inversión o como dé lugar

Otros de los motivos por el que 'El Güero' Castro buscaba el éxito de la telenovela -entre otras cosas-, es porque además de locaciones en la playa, se contó con un elenco de primera calidad, pero no sólo eso, sino que demás marca el regreso a las telenovelas de la primera actriz Victoria Ruffo 'la Queen de las telenovelas', quien se dice, es muy exigente con todo lo que tiene que ver con su participación protagónica, sobre todo el fastuoso sueldo que gana.

El rating

De acuerdo al Canal de YouTube de Lesly Arellanos, mínimamente se esperaba un nivel de 3 millones de televisores sintonizando "Corona de Lágrimas 2, Diez Años Después", no obstante, las expectativas no fueron las esperadas, ya que apenas llegaron a los 2.3 millones de televidentes, 700 mil por debajo de lo previsto.

Y es que, haciendo una comparación con exitosas telenovelas que fueron transmitidas en la franja horaria vespertina de las 18:30 horas, como "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) o la recordada historia "Fuego Ardiente" (2021) que rebasaron los 3 millones de audiencia en su estreno y se mantuvieron por mucho tiempo en el gusto de los televidentes, la producción de 'El Güero' Castro no cumplió con esas cifras en su primera semana al aire.

Sin embargo, es posible que en relación a las historias qu han sido recortadas por alguna razón como el bajo rating o porque se busca estrenar otra producción en el horario, el productor de Televisa sí logre que la historia se transmita de principio a fin como se tenía planeada, pues la inversión fue muy costosa y cuenta con un elenco de primera...

Por lo pronto, no te pierdas "Corona de Lágrimas 2, Diez Años Después" de lunes a viernes a las 6:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

