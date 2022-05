Corazón salvaje regresa a la pantalla chica hoy; todo sobre su reestreno

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue y “Corazón salvaje”, melodrama protagonizado por Edith González y Eduardo Palomo en 1993, regresa a la pantalla chica este lunes, 16 de mayo, por el canal de Tlnovelas, tras 15 años de la última vez que se retransmitió.

La telenovela producida por José Rendón para Televisa ha sido una de las más exitosas de todos los tiempos y marcó un antes y después en las carreras de Edith González y Eduardo Palomo, quienes interpretaron a la condesa Mónica de Altamira y a Juan “del Diablo” Alcázar y Valle.

Hace unas semanas, el canal Tlnovelas dio a conocer que el melodrama regresaba a través de su pantalla tras 15 años de haberse retransmitido por última vez, y a casi tres décadas de su lanzamiento en televisión, y aquí te decimos todo sobre su reestreno y los horarios donde puedes verlo en México.

Remasterizada y mejorada

“Corazón salvaje” fue una de las primeras telenovelas que utilizó técnicas cinematográficas para su propuesta visual y ello fue uno de los puntos importantes por los que este melodrama de época impactó a los espectadores en su estreno en 1993, por su composición de la imagen pocas veces vista antes en televisión.

Sin embargo, fueron las actuaciones y la historia las que verdaderamente convirtieron a esta telenovela en un clásico del género en México y otros países, al grado de que el remake que se realizó años posteriores, y que fue protagonizado por Aracely Arámbula y Eduardo Yáñez, no obtuvo el mismo éxito.

Para el reestreno de “Corazón salvaje”, TelevisaUnivision dio a conocer que se realizó todo un proceso de remasterización para mejorar el resultado final en pantalla, además de cuidarse la recomposición de imágenes de manera manual, pues se realizó una transición del aspecto “de 4:3 al 16:9”.

Asimismo, se realizaron retoques de corrección de color, todo con la intención de ofrecer una mayor calidad en la imagen, pues hay que recordar que el melodrama es de hace casi tres décadas y la tecnología ha avanzado a pasos agigantados durante ese lapso.

¿Dónde y a qué hora ver “Corazón salvaje”?

El melodrama se estrena este lunes, 16 de mayo, a las 13:30 horas y a las 21:40 horas, tiempo de México, por la señal de Tlnovelas; el número del canal dependerá del servicio de cable que tenga cada telespectador.

TelevisaUnivision anunció que a partir del próximo 23 de mayo, es decir, la siguiente semana, el horario de transmisión de “Corazón salvaje” cambiará para las 12:40 y 20:50 horas, y así permanecerá hasta que finalice la historia.

Hay que recordar que además de Edith González y Eduardo Palomo, la telenovela contó con las participaciones de Ana Colchero, Ariel López Padilla, Enrique Lizalde, Claudia Islas, Enrique Rocha, Luz María Aguilar y Verónica Marchant. El tema oficial de esta historia es interpretado por Manuel Mijares.

