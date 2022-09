Corazón guerrero: Mariluz se va a vivir con Augusto; la identidad de los Guerrero es descubierta

Después de descubrir que Augusto Ruiz-Montalvo era su padre, Mariluz sigue muy enojada con Guadalupe (Natalia Esperón) por lo que cuando el villano llega a su casa para despedir a Conchita (Ana Martín) decide decirle enfrente de todos la verdad, en el más reciente episodio de “Corazón guerrero”.

La joven le suelta al antagonista que Guadalupe les mintió a ambos y no les dijo la verdad, haciéndole un reproche a su madre por haberle negado la oportunidad de conocer a su padre cuando era niña, por lo que decide irse a vivir a la casa de Augusto.

Aunque Jesús (Gonzalo García Vivanco) y la propia Guadalupe tratan de disuadirla, Mariluz (Alejandra Espinoza) no quita el dedo del renglón y deja sola a su madre. Augusto Ruiz-Montalvo toma con sorpresa la noticia pero al mismo tiempo acepta a Mariluz; por otro lado, el villano descubre la verdadera identidad de los Guerrero y los enfrenta.

Deja sola a Guadalupe

Enojada y dolida, Mariluz no piensa perdonar a su madre por haberle ocultado quién era su papá, por lo que no le importó estar en el velorio de Conchita para decirle todo lo que piensa y de paso enterar a Augusto de la verdad, enfrente de Guadalupe.

Augusto queda impactado luego de la revelación, al igual que Jesús, quien va entrando a la casa cuando la protagonista está hablando con Augusto, mientras que Guadalupe no alcanza a brindar una explicación coherente de por qué se calló todo ese tiempo.

Aunque Mariluz encara y le exige una razón por la que no le haya dicho que Augusto era su padre, Guadalupe le dice que no se la puede decir pues no quiere hacerle más daño; lo cierto es que cuando ella lo enteró del embarazo él le aseguro que no consentiría en tener un hijo bastardo.

La situación es aprovechada por Augusto, que le ofrece a la joven irse a vivir a su casa pues es una Ruiz-Montalvo y quiere resarcirle todo el tiempo que no han pasado juntos y poder crear un lazo de padre e hija, así que Mariluz acepta y se va con él, con el consiguiente enojo de Victoriana (Sabine Moussier).

Augusto descubre a los Guerrero

Por otro lado, Augusto al fin se da cuenta que los Sánchez en realidad son los hermanos Guerrero y siempre los ha tenido enfrente de su casa en el taller mecánico, por lo que planea desenmascararlos enfrente de toda su familia después de una misa dedicada a la memoria de Carlota, quien en realidad no está muerta.

Tras finalizar la ceremonia, Augusto le dice a Jesús, Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa) que ella sabe todo y que han planeado una venganza aprovechándose de su confianza y enamorando a sus hijas, todo esto enfrente de Domenica, Emma, Mariluz y Victoriana, quien es la única que no le cree nada.

