La trama en la telenovela “Corazón guerrero” ha comenzado a despegar y en el capítulo más reciente los hermanos Guerrero asistieron a la fiesta de Victoriana (Sabine Moussier) en la mansión de los Ruiz-Montalvo y Jesús sigue con el plan de enamorar a Carlota para vengarse de su padre, pero no contaba con que en esa reunión se encontraba Mariluz (Alejandra Espinoza), quien pasó un bochornoso momento.

La situación le puede salir muy cara al protagonista, interpretado por Gonzalo García Vivanco, pues Mariluz se decepciona de él al verlo muy cariñoso con Carlota (Altair Jarabo) y cree que se están besando, por lo que piensa que él se está burlando de ella.

En este ficción producida por Salvador Mejía para Televisa, Mariluz pasó un bochornoso momento en casa de Carlota y se enfrentó con Victoriana después de tirar las copas tras encontrarse de frente con Jesús y Carlota, por lo que la villana desató su ira en ella y empezó a gritonearle, pero la protagonista no es de las que se dejan.

Lee también: De ‘Abismo de pasión’ hasta ‘Los ricos también lloran’, novelas para todos gustos y horarios

Todo ocurrió cuando los hermanos Guerrero (Jesús, Damián y Samuel) aceptaron la invitación de Augusto Ruiz-Montalvo para acudir a la fiesta de cumpleaños de Victoriana y sorprendieron al acudir vestidos con toda la etiqueta e impactando a la mismísima villana, que no pudo evitar soltar un piropo.

Sin embargo, Jesús no contaba con que en esa misma reunión se encontraría con Mariluz, quien había acudido a ayudar a la empleada de servicio para la recepción, pero victoriana no estaba enterada de ello pues de lo contrario no lo hubiera aceptado debido al repudio que siente por la protagonista y por su madre.

Lee también: Alejandra Espinoza: así reacciona su esposo a sus besos con Gonzalo García Vivanco

Asé es que Mariluz se mantiene en la cocina mientras su compañera se encarga de atender a los invitados, pero justo en el momento en el que los hermanos Guerrero arriban a la mansión, ella se asoma por la puerta para observar la fiesta y ve a Jesús abrazado de Carlota, y ella lo besa en la mejilla, pero desde su perspectiva, cree que la caricia fue en la boca.

Visiblemente decepcionada y enojada pues considera que el protagonista le ha estado viendo la cara mientras sale con la hija de Augusto Ruiz-Montalvo, Mariluz se inmiscuye en sus pensamientos, pero en determinado momento tiene que salir con las copas para el brindis y es ahí donde ocurre un bochorno su momento.

Justo al salir de la cocina con la bandeja, las miradas de Mariluz y Jesús se topan y ella, nerviosa, queriendo huir, da la vuelta pero choca con la pared y termina tirando las copas que traía, las cuales se quiebran al tocar el piso, por lo que Victoriana, al darse cuenta de que ella está ahí, monta en cólera y comienza a gritarle enfrente de todos.

Pero no contaba con que Mariluz no se dejaría y le pide que no le hable de esa manera, sin embargo, la villana, continúa gritando. Más tarde, Jesús entra a la cocina y le trata de explicar a la joven su presencia es la fiesta y que no tiene nada que ver con Carlota, sin embargo, el mal ya está hecho. ¿Qué pasará con ellos?

Síguenos en