Corazón guerrero: Jesús descubre que Carlota lo engañó y ella se venga secuestrando a Mariluz

Tras enterrar a su bebé y estar destrozado por la pérdida, el destino le tiene preparada una sorpresa a Jesús (Gonzalo García Vivanco), quien descubre que Carlota lo engañó durante los últimos meses y le hizo creer que el hijo que esperaba era suyo.



El protagonista de “Corazón guerrero” de repente tiene que acusar la noticia de que el bebé que esperaba con ilusión no lo había engendrado él y echa atrás la decisión de mantenerse al lado de la villana, interpretada por Altair Jarabo, pues ya nada lo ata a ella y busca a Mariluz.

Sin embargo, Carlota no se quedará con los brazos cruzados y se venga de Jesús secuestrando a Mariluz (Alejandra Espinoza) luego de que él le anuncia que le pedirá el divorcio pues no le puede perdonar lo que le ha hecho, además de que no la ama, por lo que pondrá en riesgo la vida de la protagonista.

Domenica descubre la mentira de Carlota y se lo dice a Jesús

Cuando el bebé de Carlota nació, Victoriana (Sabine Moussier) mandó a realizar una prueba de ADN para descubrir si el niño era hijo de Jesús, por lo que con los resultados en mano va y le dice a Carlota que ya sabe la verdad y la chantajea con decírselo al galán.

El plan de Victoriana es que Carlota la ayude a convencer a su padre que le regrese su herencia, pero mientras habla con Federico (Joshua Gutiérrez) de lo que pretende, Domenica (Oka Giner) lo escucha todo y se los reclama, quitándole a su madre el resultado del laboratorio y comienza a hilar todo pues también se entera que Iker era el verdadero padre.

La joven no puede guardarse algo como eso y va a buscar a Jesús en el taller, revelándole la verdad y entregándole la prueba de ADN, algo que deja en shock al protagonista, quien ahora ve su futuro más claro y sabe lo que tiene qué hacer.

Jesús manda a Damián (Rodrigo Guirao) a comunicarle a Carlota que ya sabe que el bebé no era suyo y le da los resultados del ADN, además de mandarle una carta donde le dice que no lo vuelva a buscar y que le mandará los papeles del divorcio y ella lo niega ante Damián y Augusto, que tampoco lo puede creer.

Jesús y Mariluz se reconcilian pero Carlota la secuestra

Jesús no pierde tiempo y va a buscar a Mariluz para decirle que Carlota lo engañó con el embarazo para obligarlo a casarse con ella pero ahora ya sabe la verdad y no está dispuesto a dejarla ir, besándola, y ella no lo puede creer pero lo acepta gustosa y le dice que tiene algo muy importante que decirle, pero será en la noche después del trabajo y quedan de verse en su casa.

Pero la tragedia está rondando y Carlota vuelve a manipular a uno de sus compañeros de la clínica psiquiátrica para secuestrar a Mariluz, desatando la desesperación de Jesús y Guadalupe (Natalia Esperón), que le pide ayuda a Augusto para encontrarla, aunque todavía no se anima a decirle que es su hija.

