Corazón guerrero: Don Abel muere en los brazos de Conchita y culpa a Augusto

Tras sufrir un accidente en la carretera con la camioneta, don Abel, último personaje interpretado por el actor Manuel Ojeda, muere en los brazos de Conchita (Ana Martín), pero antes logra dar un dato muy importante y revela que el vehículo no tenía frenos, por lo que el siniestro fue provocado.

“Corazón guerrero” está en sus últimas semanas y la sentida despedida de don Abel, que pegó también al elenco de la telenovela pues recientemente falleció Manuel Ojeda, se llevó el capítulo más reciente de esta producción de Salvador Mejía para Televisa pues significó también el último trabajo del actor.

La tristeza invadió los protagonistas pero más a Conchita, quien culpó a Augusto Ruiz-Montalvo (Diego Olivera) de haber provocado la muerte de don Abel tras escuchar hablar a los hermanos Guerrero sobre sus sospechas, por lo que lo enfrenta cuando él trata de consolarla.

Don Abel revela que el accidente fue provocado

Cuando don Abel se da cuenta que lo van siguiendo en la carretera su primer impulso es acelerar, pero la camioneta no tenía frenos por lo que pierde el control y termina volcada al lado de la carretera, sin embargo, él no muere ahí y los hermanos Guerrero van en su busca cuando saben que no ha llegado con Heriberto Villalba (René Casados).

Cuando llegan al lugar ven la camioneta incendiándose y encuentran a don Abel herido, por lo que se lo llevan al hospital para que sea atendido, pero su estado es grave y tras reaccionar comienza a despedirse de todos, pero también le revela a Jesús (Gonzalo García Vicanco) que la camioneta no tenía frenos y le pidió que terminara la guerra con Augusto pues no quería que alguno de ellos fuera el próximo.

Conchita ve morir a don Abel entre sus brazos

Conchita, Mariluz (Alejandra Espinoza) y Guadalupe (Natalia Esperón) se enteran del accidente de don Abel por Villalba y corren al hospital. Conchita alcanza a entrar a la habitación para despedir a su esposo y lo despide con un “te amo”, pero no puede concebir lo que acaba de ocurrir y entra en shock del dolor que le causa su partida.

Pero eso no es todo, Conchita escucha a los hermanos Guerrero hablar sobre sus sospechas de que Augusto esté tras la muerte de don Abel, sobre todo por lo que dijo que la camioneta estaba manipulada, y primero no lo puede creer, pues siembre ha querido al villano como un hijo, sin embargo, cuando éste llega a darle el pésame lo encara y le dice que al fin se le ha caído la venda de los ojos.

La vida de Mariluz corre peligro

Carlota (Altair Jarabo) se entera que Mariluz no iba en la camioneta y falló en su plan de matarla, por lo que le pide a Augusto que la saque de la clínica psiquiátrica pero él se niega tras darse cuenta de lo trastornada que está, sin embargo, eso no detiene a la villana.

Carlota encuentra una manera de escaparse nuevamente de la clínica y va al hospital para deshacerse de Mariluz y justo llega cuando está con su madre en el cuarto de Conchita, que ve desde su cama cómo agarra un bisturí y se acerca sigilosamente por la espalda a la protagonista.

