Corazón Valiente 2, la novela con la que Ximena Duque regresaría a la actuación

La ausencia de cuatro años de la televisión de Ximena Duque podría acabar muy pronto pues la actriz colombiana regresaría a la actuación en caso de que se concrete una secuela de una producción que conoce muy bien y para la cual ha levantado la mano.

Se trata de una hipotética segunda temporada de “Corazón valiente”, novela que fue producida por Telemundo hace algunos años, la cual significaría la telenovela con la que la actriz colombiana firme su regreso a los foros y rompa el retiro voluntario que inició desde 2017, cuando participó en proyectos como “Milagros de Navidad”, “La fan” y “Queen of the South”.

Ximena Duque sólo regresaría a la actuación y a las telenovelas si se da “Corazón valiente 2”, o al menos eso fue lo que dejó entrever durante una dinámica que sostuvo con sus fans en redes sociales, quienes le preguntaron si volvería a la TV ante una hipotética segunda parte del melodrama que coprotagonizó en 2012.

La modelo originaria de Cali, Colombia, sostuvo con sus más de 4 millones de seguidores una dinámica de preguntas y respuestas en las que fue, inevitablemente, cuestionada sobre si tiene pensado regresar a la actuación y cuando, pues muchos extrañan verla en la pantalla chica dado que es uno de los rostros más bellos.

La actriz no dudó en admitir que sí le gustaría pero tendría que ser un proyecto que le llame la atención: “Eso definitivamente está en manos de papá Dios. No lo estoy buscando, pero si llega a mí y vale realmente la pena, lo haré. Yo también extraño interpretar otras personalidades”, comentó.

Más adelante, Ximena Duque respondió a una pregunta directa sobre si le gustaría que se realizara una segunda parte de “Corazón valiente”, melodrama que coprotagonizó junto con Fabián Ríos y ahí fue donde lanzó un “guiño” a Telemundo pues señaló que si la gente la pide no sabe qué no se ha realizado aún.

“Yo, la verdad, como dueña de un canal si veo tanto esta petición ya lo hubiera hecho, pero como no soy la dueña de la historia ni del canal que la hizo no les puedo decir si sí o si no. A mí me encantaría, me parecería que tendría muchísimo éxito”, sostuvo la colombiana.

Lo cierto es que Ximena Duque sí ha pensado hacer algún proyecto en el futuro con Fabián Ríos y así lo ha dejado ver en su Instagram, además de revelar que lo han platicado y que si Telemundo no los reúne nuevamente en “Corazón valiente 2”, ellos lo harán antes o después con alguna producción, aunque tengan que solventar los gastos.

“Ojalá se nos dé, pero lo vamos a hacer él y yo, de nuestro bolsillo, para eso estamos trabajando. A menos de que a la cadena de televisión le dé por hacerla antes…”, señaló la actriz, quien desde que se retiró de la televisión ha trabajado para una compañía de cosméticos y le ha ido muy bien.

