Corazón Guerrero, le cambia la vida a Alejandra Espinoza

Al aceptar protagonizar el melodrama Corazón Guerrero, la actriz Alejandra Espinoza no sólo cambió su modo de vida, también el de su hijo Matteo, próximo a cumplir 7 años de edad y quien además se encuentra muy feliz por vivir ahora en la Ciudad de México.

Hace unos años, su primogénito entró al kínder, sin embargo, debido a la pandemia, sus clases tuvieron que realizarse vía remota.

Luego, al entrar a la primaria, su sistema educativo continuó de la misma manera; tras concretar su participación en el melodrama de Salvador Mejía, la modelo, junto a su esposo Aníbal Marrero decidieron mudarse a la Ciudad de México y comenzar una nueva vida, al menos en lo que finaliza el proyecto televisivo de Alejandra Espinoza.

"Cuando nos venimos para acá, hablamos mi esposo y yo y decidimos mejor meter a Matteo a una escuela de aquí porque mi hijo habla perfectamente español, habla más español que inglés y, como primera experiencia de la escuela, creímos que sería muy buena idea y no nos equivocamos, está feliz", señaló Espinoza.

"Me di cuenta que los mexicanos son muy sociables, cuando llevo a Matteo al parque regresa con nuevos amigos, le gusta estar en grupo, compartir y mi niño se lleva un buen sabor de boca de aquí de México por la calidez de su gente, ahora el problema será cuando regresemos a Estados Unidos, ¿cómo lo voy a sacar de acá ?", afirmó la actriz en entrevista.

La ex reina de belleza agradece tener a Aníbal que la apoya en todo momento y con quien cumplió 13 años de casados; su secreto para el éxito, dice, es rodearse de gente que apoye tus ideas, tus opiniones y decisiones.

"Antes de tener una relación fuimos mejores amigos, él sabe perfectamente lo que quiero, lo que no, yo sé de él igual, hablamos de todo de manera abierta, él me apoya muchísimo, siempre digo que somos un equipo. Cuando estamos los tres vamos a la misma dirección, a dónde uno tira la pelota ahí tenemos que ir todos porque de eso se trata, nos consideramos un equipo.

"Mi esposo sabe cuánto he soñado con esto, en el momento en que platiqué con él me dijo que nos viniéramos todos juntos como familia y a que cumpliera mis sueños, eso no tiene cómo corresponderse", sostuvo.

En cuanto a lo laboral, Espinoza dará vida a Mariluz García una mujer que luchará por conseguir sus sueños, sin importar las adversidades. "Ella es una persona guerrera, enfocada en lo que quiere, que nunca ha permitido que sus circunstancias definan su futuro, pese a la economía que viven y los problemas que tiene; sueña en grande, está estudiando, ella quiere darle un mejor futuro a su abuela, a su mamá y a la gente con la que trabaja.

"Ese es el mensaje, que nunca debes de permitir que nada de lo que vives en el momento defina lo que tú vas a lograr en el futuro o tus grandes sueños", compartió. Corazón Guerrero comenzará transmisiones el 28 de marzo, a las 16:30 horas, por Las Estrellas.

"El personaje de Mariluz es un ejemplo para todas las niñas que nos van a estar viendo, van a darse cuenta que hay que soñar en grande, luchar por lo que uno quiere, hay que ser un guerrero en esta vida", indicó Alejandra Espinoza.

