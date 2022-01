Corazón Guerrero inicia grabaciones y ya tiene fecha de estreno

Una nueva historia empieza a prepararse bajo la producción de Salvador Mejía Alejandre, productor que recientemente volvió a los foros de televisión luego de una considerable pausa y todo parece indicar que "Corazón Guerrero", será un hitazo que marque su regreso. El melodrama ya ha iniciado grabaciones y ¡ya tiene fecha de estreno!

Fue la mañana del lunes pasado, que Salvador Mejía se reunió con el elenco de "Corazón Guerrero" para dar el claquetazo oficial de la prometedora teleserie de Televisa. Y no fue en los foros de televisión, sino en las locaciones de la alcaldía de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Por supuesto, actores, y staff, no pudieron esperar a tomar la foto del recuerdo y en éstas, no sólo aparecen Alejandra Espinoza, modelo y presentadora de televisión que debuta como actriz de telenovelas y como protagonista, Oka Giner -otra de las protagonistas-, Gonzalo García Vivanco, quien dará vida a Jesús, Rodrigo Guirao que se meterá en la piel de Damián y Christian de la Campa que será Samuel, sino muchos actores más.

Lee también: Diego Olivera y Josh Gutiérrez serán los villanos de Corazón Guerrero

Entre ellos, la primera actriz Ana Martín, Natalia Esperón, René Casados (quién está de vuelta en los melodramas después de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), Diego Olivera (el villano), Gaby Spanic, Altair Jarabo, Crisitian Gamero, Josh Gutiérrez y Karena Flores, entre otros.

Además del regreso de René Casados, la sorpresa es que se han unido grandes actores al melodrama como Eduardo Yáñez, Sabine Moussier, el primer actor Manuel Ojeda, Tania Vázquez (de "Rubí" -2004), Aleida Núñez, Sian Chiong y José Luis Duval, y otros más que se suman a la prometedora historia.

Lee también: Contigo Sí llegará a su fin en marzo para dar paso a Corazón Guerrero

"Corazón Guerrero" retrata la historia de tres hermanos, Jesús (García Vivanco), Damián (Guirao) y Samuel (de la Campa), que son separados y entregados en adopción a diferentes familias cuando muere su padre. Con el pasar del tiempo, Jesús logra reunirse de nuevo con sus hermanos y frente a la tumba de su padre, los tres juran castigar a Augusto Montalvo (Olivera), quien destruyó a su familia; lo que por supuesto, generará el desarrollo de la historia.

Entre otros detalles, y de acuerdo al sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex de Chema Cortés, el claquetazo inicial se dio en medio de una ceremonia de bendición, a cargo del padre José Alberto Medel Ortega en dichas locaciones.

Por otro lado, todo parece indicar que el regreso de Salvador Mejía Alejandre a las telenovelas, viene cargado de buenas vibras; pues no sólo vuelve a los foros él, sino trae consigo a decenas de actores que ya no habían figurado en la pantalla chica desde hace algunos años.

Y para cerrar con broche de oro este inicio de grabaciones, se sabe que "Corazón Guerrero" llegará a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas en el horario vespertino de las 4:30 pm a partir del próximo lunes 28 de marzo de 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!