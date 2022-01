Contigo sí llegará a su fin en marzo para dar paso a Corazón Guerrero

“Contigo sí”, telenovela producida por Ignacio Sada, ha tenido muy buena respuesta por parte del público y eso que se encuentra en un horario no estelar en la televisión, pues se transmite a las 16:30 horas, mismo sitio que ocupará “Corazón guerrero”, la nueva telenovela de Salvador Mejía, que comienza grabaciones en breve.

Y es que con 120 capítulos, “Contigo sí”, que es un remake de “Viviana“, ha cautivado con su historia y con el elenco que la encabeza, entre ellos, Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche, Danilo Carrera, Ernesto Laguardia, Anette Michel y Bárbara Islas, quienes se han encargado de impactar a los televidentes con sus actuaciones, y será en marzo cuando este melodrama llegue a su fin.

El cierre de “Contigo sí” dará paso a “Corazón guerrero”, que tendrá el debut como protagonista de Alejandra Espinoza, además del regreso a las telenovelas de Altair Jarabo, quien se tomó un tiempo de descanso para disfrutar de su vida personal y ahora volverá como la villana en esta historia de Televisa.

Desde su inicio, “Contigo sí” fue de menos a más en el gusto del público, que ha descubierto poco a poco la cautivadora trama que se desarrolla en esta historia, por lo que recientemente, Televisa presumió que esta telenovela ha alcanzado un rating de 3 millones de televidentes.

El melodrama producido por Ignacio Sada tenía contemplados desde el inicio 120 capítulos, de los cuales han transcurrido 70, por lo que su final está programado para el próximo 25 de marzo, fijando así la fecha de estreno de “Corazón guerrero”, melodrama que comenzaría el 28 del mismo mes.

Sin embargo, los fans de “Contigo sí”, han comenzado a manifestarse en redes sociales pues consideran que pese a que no se encuentra en un horario estelar, esta historia merece tener un final fechado en domingo, como casi todas las grandes producciones de Televisa.

“Esta telenovela me encantó, ‘Contigo sí’ sólo la veo por YouTube porque estoy enamorado de Alejandra Robles Gil, Bárbara Islas y Anette Michel“, “¡Ay, no! ¡Qué nunca se acabe, me encanta esta novela y los protagonistas también!”, “Ángela y Leo me encantan, que hagan una segunda temporada”, “Debería haber segunda temporada”, “La verdad, Ángela tiene más química con Álvaro, ya casi no me la veo porque esa pareja de Ángela y Leo no me gustó”, “¿Pero cómo? Si ya se está resolviendo todo”, “No se vale, debería el domingo tener un gran final“, fueron algunos comentarios en redes.

Aunque “Contigo sí” parece estar llegando a un punto donde las cosas se están resolviendo, todo indica que la trama todavía tiene mucho que dar pues faltan aún dos meses para la finalización de esta historia, por lo que Ángela y Leo todavía deberán sortear muchos obstáculos para poder estar juntos.

Por su parte, “Corazón guerrero” ya presentó a su elenco principal y las grabaciones comenzarán en breve pues su estreno está estimado para el 28 de marzo y tendrá un importante reto enfrente pues su antecesora podría dejar la vara muy alta, por lo que Salvador Mejía y su reparto trabajarán intensamente.

