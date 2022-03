Contigo sí: Mirta intentará drogar a Samanta para quedarse con su fortuna

Después de 105 capítulos, la telenovela “Contigo sí” está a nada de llegar a su fin y los personajes están mostrando sus verdaderas caras, incluidas las villanas, que durante toda la historia se han encargado de hacerles la vida imposible a los protagonistas pero ahora se darán con todo entre ellas, y esta semana Mirta (Anette Michel) intentará drogar a Samanta (Bárbara Islas).

No cabe duda que la ambición de la madre de Leonardo (Brandon Peniche) no tiene límites y ahora buscará deshacerse de Samanta para quedarse con su fortuna y darse la vida de reina que cree que merece, pues ha reiterado en varias ocasiones que nunca más será pobre.

“Contigo sí”, producción de Ignacio Sada para Televisa, vive sus últimas semanas por el canal de Las Estrellas y los capítulos de los próximos días serán determinantes para conocer el destino de los personajes principales, pero también para ver si Mirta, Samanta y Alma tienen al fin su merecido.

En el avance semanal que dio a conocer el canal de YouTube de Las Estrellas se revelaron las cosas más importantes que ocurrirán en los próximos episodios, destacando la traición de Mirta hacia Samanta, quien le abrió las puertas de su casa pero pagará muy caro eso pues entenderá que no puede confiar en nadie.

Tras la muerte de Gerardo Vega (Ernesto Laguardia), Mirta decide aprovechar el débil estado mental y emocional de Samanta, quien continúa hundida en sus adicciones, para despojarla de su fortuna y su posición en el Centro Hospitalario Vega, y para ello buscará drogarla y, quizá, provocarle la muerte.

En las imágenes reveladas en el avance, se observa a la villana echar una sustancia extraña en una taza de té, que posteriormente le pedirá a la servidumbre y llevarle a Samanta; además, Mirta da un paso más adelante y le dice al abogado que cómo le puede hacer para quedarse con el dinero de la heredera Vega.

No se sabe si Mirta logrará su cometido, pero sería el golpe final que está esperando pues ya se robó el dinero de la fundación, por el cual están acusando de fraude a Ángela, quien está a punto de ser llevada a la cárcel mientras se investiga la denuncia.

Otra de las situaciones que ocurrirá durante la semana es que Alma (Gema Garoa) intentará nuevamente separar a Leonardo de Ángela valiéndose de chantajes sobre que se irá lejos y él no podrá conocer a su hija y mucho menos convivir con ella, pero esta vez no le funcionará muy bien.

En el avance se observa que Leonardo le dice a Ángela que está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos pues lo único que quiere es estar con ella y vivir su amor, dando a entender que no le importa lo que pase con Alma y con su hija, pues sabe muy bien que la villana es una chantajista, no obstante, todavía no mide sus alcances y ello será revelado durante esta semana en “Contigo sí”.





