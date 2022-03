Contigo sí: Ángela echa a Mirta de la fundación y corre a Álvaro de su casa

A sólo semana y media para que “Contigo sí” llegue a su final, una de las villanas de la historia está teniendo su merecido luego de tantas maldades y la hora le está llegando a Mirta Morán, interpretada por Anette Michel, quien es echada por Ángela (Alejandra Robles Gil) de la fundación tras confirmar el fraude que estaba realizando.

La telenovela producida por Ignacio Sada para Televisa ha llegado a su capítulo 112 y un par de situaciones resaltaron en él, como el desenmascaramiento de Mirta y el hecho que Ángela enfrentó a Álvaro (Danilo Carrera) tras descubrir que no está ciego y lo corrió de su casa.

Además, Samanta (Bárbara Islas) entra en pánico pues sabe que Mirta la puede arrastrar en caso de que sea investigada por fraude, pero Félix (Áxel Ricco) la aconseja para que no descargue su ira con ella pues no le conviene, por lo que idearán una estrategia para hundirla sin que se los lleve “entre las patas”.

Lee también: Irina Baeva, la mujer actual que se debate entre el amor y su carrera en Amor dividido

Descubren a Mirta robando dinero de la fundación

Luego que Ángela comprobara su inocencia cuando la acusaron de defraudar a la fundación Josué Gutiérrez, las cosas han comenzado a caer por su propio peso y una acción desesperada de Mirta por recuperar el dinero que tenía guardado la hará cometer un error que le saldrá muy caro, pues en su ambición se realiza transferencias desde la cuenta de la organización a la suya.

Esa transacción no pasará por alto para Nancy (Silvia Lomelí), la abogada de Ángela, quien tiene acceso a los movimientos de la cuenta y le dice a la protagonista, quien le pide a Darío (Francisco Rubio) que despida a Mirta, algo que él hace con mucho gusto, además, la villana tiene impedido ingresar al Hospital Vega.

Lee también: Carmen Villalobos celebra nominación por su primera villana, Lucía Sanclemente

Pero Mirta no se queda con los brazos cruzados y va a ver a Ángela hasta su casa para reclamarle por qué la corrió de la fundación y le suelta una cachetada, pero no esperaba que ésta se la regresara y además le advirtiera que eso no acaba ahí pues interpondrán una demanda para que se le investigue y responda ante el desfalco.

Al ver esta situación, la villana cambia el tono e intenta negociar, pero Adela (Daniela Zavala), la madre de Ángela, le dice que no quieren nada con ella y la corre de la casa. En tanto, Samanta está furiosa y le dice a Félix que nada está esperando que llegue Mirta para echarla a la calle pero él le aconseja ir con calma, pues ella le conoce muchos secretos y los puede arrastrar en su caída.

Se le cae el “teatrito” a Álvaro

Por otra parte, Ángela descubre que Álvaro no está ciego y que la ha estado engañando para intentar sacar provecho de la situación. La protagonista llega a su casa justo en el momento en que el villano habla por teléfono con Alma (Gema Garoa) y le dice que vio con sus propios ojos cuando Leonardo (Brandon Peniche) le entregó el anillo de compromiso a Ángela, por lo que le pide que regrese para impedir esa boda.

Al darse cuenta de la mentira de Álvaro, Ángela explota y lo corre de su casa, pues no puede tolerarlo más, aunque él le dice que no tiene a dónde ir, pero esta vez no se dejará engatusar y se pone firme. En el avance del episodio 113, Leo obtiene la constancia de divorcio y oficialmente está listo para casarse con Ángela.

Síguenos en