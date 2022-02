Contigo sí: Álvaro besa a Ángela y provoca malentendido con Leo

Luego que la producción de la telenovela “Contigo sí” sorprendiera a los televidentes adelantando la muerte de Gerardo Vega, la trama ahora se centrará principalmente es la relación de Ángela, Leonardo y Álvaro, triángulo amoroso que todavía está lejos de definirse, pues el villano, interpretado por Danilo Carrera, no cesará en su intento por reconquistar a la protagonista.

En el capítulo más reciente de este melodrama producido por Ignacio Sada para Televisa, Álvaro aprovecha su ceguera para besar a Ángela, interpretada por Alejandra Robles Gil, provocando un gran malentendido con Leo, encarnado por Brandon Peniche, pues justo llega en el momento en que esto ocurre.

Hay que recordar que tras el accidente automovilístico que sufrieron Álvaro y Samanta, el personaje de Danilo Carrera quedó ciego, por lo que le causó lástima Ángela, quien decidió llevárselo a vivir a su casa para que no estuviera solo, ante la negativa de su propia madre, Adela, y de Leo, quienes consideran que el villano se está aprovechando de la situación.

Sin embargo, Ángela parece sentir que es parte de su responsabilidad no dejar a su suerte al padre de su hijo, pero Álvaro lo ha visto como una oportunidad para reconquistarla y finalmente quedarse con ella, por lo que, pese a estar discapacitado, hará lo que sea para separarla de Leonardo.

Incluso, el villano ha pretendido chantajear y manipular a su hija Clarita para que lo ayude a que Ángela regrese con él, no obstante, la joven no aceptó la propuesta de su padre e incluso consideró que este no ha cambiado demasiado a como era anteriormente.

Al no contar con este apoyo, Álvaro decidió dar un paso adelante y aprovechándose de su ceguera le pidió a Ángela que si podía tocarle el rostro para recordar, en su memoria, sus rasgos, a lo que la protagonista accede sin saber lo que pasaría a continuación, pues él aprovecha para besarla en contra de su voluntad.

Pero justo en ese momento, Leonardo iba llegando a la casa de Ángela y observa la escena, por lo que sale muy enojado del lugar mientras ella va tras él, tratándole de explicar lo ocurrido, sin embargo, el mal ya estaba hecho y el galán se va de la vecindad sin aceptar las justificaciones, mientras Álvaro festeja el malentendido.

Lo que seguramente no se esperaba el villano es que Ángela regresara a la casa y le plantara tremenda cachetada por su atrevimiento, además de dejarle claro que ella está enamorada de Leo y que si volvía a hacer algo como eso nuevamente, lo echaría de su casa, pero ello no borró la sonrisa en la cara de Álvaro.

Esta semana, “Contigo sí” tendrá uno de los capítulos más impactantes de la trama pues se dará la muerte de Gerardo Vera, provocada por una discusión con Samanta, quien le gritonea en los pasillos del hospital y al parecer él sufre un infarto del que no se puede recuperar.





