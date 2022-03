Constanza tira por el balcón a Chole embarazada y Olga pierde a su bebé en Mi Fortuna es Amarte

Debido su amargura por no haberse podido convertir nunca en madre, Constanza Robles (Chantal Andere) ha llegado hasta sus últimas consecuencias y en la recta final de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), tira por el balcón a Soledad 'Chole' (Luz Elena González) mientras se encuentra en un avanzado estado de embarazo y, por otro lado, su prima Olga Pascual (Michelle González) descubre que pierde a su bebé.

Además de su amargura, Constanza ha acentuado su maldad, debido a que su esposo Gustavo Martínez (Luis Felipe Tovar) ha encontrado el verdadero amor en Soledad 'Chole' una mujer buena que tiene un salón de belleza y que su único pecado ha sido amar a un hombre prohibido.

Incluso, la rivalidad de ambas, se ha vuelto más fuerte luego de que Gustavo ha decidido poner fin a la tóxica relación que tiene con Constanza desde hace años y darse la oportunidad de vivir un amor limpio y verdadero con Chole; aunque él sufre porque ella quiere convertirse en madre y desde hace muchos años, él sabe que es estéril, por lo que no puede cumplirle el sueño a Chole y decide terminar con ella y lo peor, volver con Constanza, con quien planea adoptar a un menor para convertirse en padres.

Lo que Gustavo no sabe, es que por años ha ido engañado; pues quien en realidad no puede procrear y dar vida, es la propia Constanza, pero ayudada por un médico corrupto, el diagnóstico fue plasmado en un documento que el que no podía engendrar, era él.

Por eso, cuando Chole le da la noticia de que está esperando un bebé de él, éste no le cree y se hunde en la depresión, viéndose embaucado por la malvada de Constanza, lo que por supuesto, hace sentir muy mal a Chole, por pensar que ella le ha sido infiel y asegurar que ese bebé que espera no es de él sino de otro hombre -el cual, no existe-.

Por otro lado, Constanza se vende a Elías Haddad (Omar Fierro), quien le asegura que se podrá quedar con su nieto que viene en camino -hij@ de su hijo Omar (Rodrigo Brand) y Andrea Cantú Robles (Fernanda Urdapilleta)-; pero antes le pide que le ceda legalmente todos sus bienes, porque ella tiene que fingir su muerte para convertirse en otra persona y cuando su sobrino nazca, se pueda convertir en su madre pero lejos de México y su familia.

Pero antes de "morir", le dice que tiene algunos asuntos que arreglar, y por ello, va la pensión donde vive Chole y la toma por sorpresa, le reclama que ella sí pueda estar esperando un hijo del hombre que por tantos años fue su marido y la tira por el balcón en una etapa avanzada de embarazo; y claro, no se tocó el corazón tras las súplicas de Chole de que la dejara en paz por su niña que viene en camino.

En la escena, hace su aparición el actor Eduardo Meza de la Peña mejor conocido como 'Lalo el Mimo', y cuando ve a Constanza queriendo tirar por el balcón a Chole, éste corre a avisarle a Gustavo lo que está ocurriendo. Él, Chente (David Zepeda) y Juan Gabriel (Ramsés Alemán), llegan a la pensión cuando Chole está colgada del balcón.

Rápido corren en su auxilio y la bajan "del aire". Por supuesto, el percance se lo cobrará muy caro Gustavo a Constanza -su ex mujer, y cuando va a buscarla a su casa para matarla después de que ha descubierto que él no era el estéril en su matrimonio con ella y que el bebé que lleva Chole en sus entrañas sí es de él, se encuentra con una desagradable noticia, pues Natalia Robles (Susana González) le informa que la malvada Constanza se ha quitado la vida luego de consumir un frasco entero de pastillas.

La telenovela producida por Nicandro Díaz González con altos niveles de rating (hasta de 5 millones) producida para Televisa Univisión, ha logrado cautivar al público con su trama y Constanza no es la única villana que podría perderlo todo por su avaricia.

Y es que, tras dos meses que han pasado, Olga Pascual (Michelle González) es rescatada por su colega en las villanías Verónica Alanís (Denia Agalianou) y la asiste en su casa, aunque amarrada a la cama para que no haga de las suyas.

Tras despertar del coma, Olga pide a Verónica que la deje irse, pues tiene que llegar a su boda con Chente, pero cuál es su sorpresa que luego de ser abusada por tres tipos que han vengado la muerte de Sinba (Said P) -que suponen, fue por su culpa que Adrian Cantú (Sergio Sendel) le disparó- el mero día de su boda, ésta pierde a su bebé, que le había encasquetado a Chente, haciéndole creer que él era el papá, cuando en realidad era del mismo Adrián o del propio Sinba.

"Mi Fortuna es Amarte" está a punto de llegar a su fin el próximo domingo 13 de marzo en una transmisión de dos horas y media pero este viernes todavía podrán verse algunas sorpresas en punto de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

