Constanza, hija de Edith González, podría seguir sus pasos en las telenovelas

Tras el sensible fallecimiento de una de las actrices más queridas del medio del espectáculo como lo fue Edith González, el 13 de junio de 2019, ahora se han puesto los ojos en Constanza Creel González, hija de la finada actriz y del político Santiago Creel, quien podría debutar en las telenovelas y seguir los pasos de su madre en la actuación.

Constanza tenía casi 15 años cuando Edith González apagó su luz a causa de una larga lucha contra el cáncer de ovario, y hoy, la adolescente de 17 años atrajo las miradas ante la posibilidad de su pronto debut en el mundo de los melodramas.

Y es que, fue el actor Mauricio Islas quien compartió créditos protagónicos con Edith González en la telenovela "Cielo Rojo" (2011-2012) producida por Rafael Urióstegui para TV Azteca, quien declaró a varios medios de comunicación si Constanza la buscó para pedirle su ayuda para adentrarse en el mundo de la actuación y poder seguir los pasos de su madre, quien fuera protagonista de muchísimas telenovelas de Televisa como "Corazón Salvaje" (1993), "Salomé" (2001) o "Palabra de Mujer" (2007).

Pues el histrión destacó que no ha existido dicho acercamiento con ese motivo pero dijo que estaría dispuesto a apoyar a Constanza en su carrera para que se convierta en una actriz si es su ilusión; inclusive, Islas digo que estaba listo para guiar a la hija de su amiga Edith González, si llegara a interesarse en incursionar en el mundo del espectáculo:

"Cuando busquen mi ayuda, mi apoyo, lo que necesiten voy a estar al 150 por ciento, pero por el momento he respetado mucho las formas y las decisiones", destacó Mauricio, además de enfatizar que se ha mantenido al margen de la nueva vida que hoy lleva Constanza al lado de su papá Santiago Creel, su madre postiza Paulina Velasco y sus medias hermanas.

Pues aunque el actor no reveló si se le verá actuando pronto a Constanza en las telenovelas, es algo que no se descarta, pues hace algunas semanas, Víctor González, hermano de la fallecida actriz y tío de Constanza, destapó que la chica tiene muchas habilidades artísticas.

El hermano de Edith dijo que Constanza está muy enfocada en sus estudios de preparatoria pero que le encanta la música: "Está en la prepa, en muchas actividades, llevándose muy bien con mi hija… Lo único que les he comentado es que tiene cierta inclinación por las cuestiones musicales", contó en su momento Víctor González.

De ser cierto lo que se ventila, es posible que pronto los productores de Televisa, empresa que vio nacer y crecer a Edith González a través de toda una vida en la pantalla chica, puedan empezar a trabajar con Constanza Creel González, quien tiene todo para una larga vida dentro del mundo del espectáculo.

