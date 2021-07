Conquistan Marjorie de Sousa y Marlene Favela en bikini al villano de La Desalmada

Las actrices Marjorie de Sousa y Marlene Favela han sido sensación con su regreso a los melodramas de Televisa luego de 19 años de haber figurado como rivales de amor en "Gata Salvaje" (2002). Y en el episodio de la noche del miércoles, conquistaron al villano de 'La Desalmada' mientras lucían cuerpazo en diminutos bikinis.

El actor Eduardo Santamarina quien ha sido apapachado por su compañeros de "La Desalmada" por su reciente cumpleaños número 53 años el pasado 9 de julio, también se ve agasajado por la imponente presencia de dos de las actrices que figuran en el melodrama como son Marjorie de Sousa y Marlene Favela, quienes han enloquecido con la escena en la que aparecen luciendo cuerpazo en bikini.

Y es que, luego de haber perdido todas sus pertenencias y su hacienda, Julia Torreblanca -el personaje interpretado por de Sousa-, su esposo Germán Gallardo (Sergio Basáñez), su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos) y hasta su amiga Ángela (Laura Carmine) -quien estaba de visita en el pueblo-, fueron vistos por Leticia Lagos (Marlene Favela) y gracias al buen corazón que tiene, se los llevó a vivir a su lujosa hacienda.

No obstante, además de que Julia está muy dolida con Germán por no haber prosperado luego de perder algunos millones invertidos en malos negocios y verlo tan débil en comparación con Octavio Toscano (Eduardo Santamarina), Julia ha hecho saber que si está de regreso en la hacienda 'El Primor', es porque ha regresado por algo que desde hace años olvidó.

Y es que en los primeros capítulos de "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, se ha revelado en una plática a puerta cerrada entre Octavio y Julia, que ella prefirió a Germán cuando estaban jóvenes porque había heredado una cuantiosa fortuna de sus padres que ha ido perdiendo poco a poco hasta quedarse sin nada y no se imaginó que en el futuro, Octavio fuera a ser el millonario que es hoy en día y su esposo un pobre diablo.

Por otro lado, Julia quiere que su hija Isabela se case con Rafael, el hijo de Leticia y Octavio -interpretado por José Ron-, y si esa carta no le funciona, ella sacará a flote a la familia con sus armas de seducción dirigidas hacia Octavio.

Con lo que sin duda, traicionaría a su amiga Leticia -quien les dio posada en su casa luego de verlos "echados" de su finca; no obstante Julia tiene cierto miedo y le es sincera a Octavio: "Aunque te siga amando, tengo mi orgullo y no voy a exponerme a que me rechaces".

Aunque a espaldas de Leticia y en su propia hacienda, la malvada Julia seguirá intentando seducir a Octavio para salvar a su familia de la ruina, y lo enloquecerá con su exquisita silueta en bikini. Para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "La Desalmada" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

