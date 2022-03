Conquista Alejandra Espinoza como Mariluz, su protagónico en Corazón guerrero

El estreno de “Corazón guerrero” tuvo un muy buen recibimiento entre la audiencia tras superar los 2 millones de televidentes con sus primeros dos capítulos, pero quien parece haber entrado por la puerta grande a los protagónicos de telenovelas es Alejandra Espinoza, quien ha obtenido buenas reacciones por parte del público.

La ex reina de belleza interpreta a Mariluz, la protagonista de esta ficción producida por Salvador Mejía para Televisa, que representa su primer rol principal en este tipo de proyectos, algo que la mantenía muy emocionada por conocer el recibimiento de los televidentes, quienes se han manifestado en redes sociales después de verla en acción.

Con apenas dos episodios al aire, Alejandra Espinoza ha conquistado al público mexicano, y de otros países que han seguido “Corazón guerrero” mediante otros canales, interpretando a Mariluz, su primer personaje protagónico en los melodramas, y aunque tiene enfrente a una gran actriz como Altair Jarabo, la presentadora de televisión ha demostrado que tiene madera para encabezar un proyecto, o al menos eso es lo que han dejado ver los internautas.

Tras el estreno de la telenovela de Salvador Mejía, Televisa presumió los 2.2 millones de teleaudiencia que tuvo esta ficción en su estreno, superando a “Amor en custodia”, de TV Azteca, que se transmite en el mismo horario, en la presentación protagónica de Alejandra Espinoza.

Aunque muchos de los seguidores de “Corazón Guerrero” hicieron énfasis en que los confunde un poco la continuidad de la telenovela y de cómo están editadas las escenas, otros destacaron el trabajo de la ex reina de belleza, quien representa un nuevo rostro en el mundo de las telenovelas.

En la ficción, Alejandra Espinoza interpreta a Mariluz, una vendedora de flores que vive con su abuela y su mamá; aunque el dinero no abunda en su entorno tampoco es que les falte que comer, y ella, con su carácter optimista, hace que las cosas sean más livianas para las dos mujeres más importantes de su vida.

En la trama, Mariluz conoce a Jesús Sánchez Guerrero, un joven mecánico que va en busca de hacer justicia para su padre, fallecido años antes. La pareja que conforman Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco también ha generado muchas reacciones pues consideran que hay una buena química entre ellos.

“Algo pasa con la continuidad de esta novela, no terminan las escenas“, “En Argentina la vemos, éxitos“, “Yo no me enganché, tengo muy presente ‘Valientes’, la original que es Argentina“, “Confieso que hace mucho no veo novelas, pero ésta me llamo mucho la atención, ya quiero verla“, “Está excelente la novela“, “Si fuera en la noche tendría más vistas, ya que en la noche la mayoría ya no trabajan y a esa hora están libres“, “Debo confesar que yo veía ‘Amor en custodia’ pero me cambié“, “Felicidades, Ale”, “Representas bien tu país, eres una buena actriz“, “Me encantó el primer capítulo“, “¡Qué buena actriz eres, felicidades!“, “Muchos éxitos, te lo mereces Alejandra“, fueron algunas de las reacciones.

Hay que recordar que “Corazón guerrero” es una adaptación del melodrama argentino “Valientes” y además de Alejandra Espinoza, Altair Jarabo y Gonzalo García Vivanco cuenta con un elenco conformado por Ana Martin, Natalia Esperón, Sabine Moussier, Christian de la Campa, Rodrigo Guirao y Aleida Núñez, entre otros.

