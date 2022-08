Confirman protagonistas de Perdona Nuestros Pecados; Erika Buenfil y Jorge Salinas harán pareja

A principios de junio se vislumbraba una nueva historia para Televisa bajo la producción de Lucero Suárez, quien viene de hacer "S.O.S., Me Estoy Enamorando" (2021-2022) y este mes de agosto, ya se han confirmado los protagonistas jóvenes y adultos; entre ellos, Jorge Salinas y Erika Buenfil. La telenovela se ha anunciado bajo el título tentativo de "Perdona Nuestros Pecados".

El primer actor confirmado fue Jorge Salinas, quien ha trabajado en un par de ocasiones últimamente con la creativa de la televisora de San Ángel; en 2020 fue el villano de "Te Doy la Vida" y en 2021 regresó a los melodramas de su mano dando vida a un hombre maduro y ciego en "S.O.S., Me Estoy Enamorando".

Posterior a dicha revelación, se supo que el actor venezolano Emmanuel Palomares, a quien últimamente se le vio protagonizando "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), era uno de los candidatos a quedarse con el personaje protagónico masculino joven para "Perdona Nuestros Pecados" y el pasado miércoles, se cofirmó su participación como tal; el ex novio de Irina Baeva, llevará a cuestas, la responsabilidad de dicho personaje.

Y luego de la etapa de catings por la que pasaron famosas actrices como Fernanda Urdapilleta "Vencer la Ausencia" (2022), Lorena Graniewicz "Si Nos Dejan" (2021), Gemma Garoa (Contigo Sí, Por Siempre) (2021) y Mildred Feuchter "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), para villanas o protagonistas, se sabe que quien se quedó finalmente con el personaje protagónico femenino, fue Oka Giner, quien viene de interpretar a Doménica Ruiz-Montalvo Peñalver en "Corazón Guerrero" (2022), bajo la producción de Salvador Mejía.

Pero finalmente ha salido a la luz, que quien complementará el cuadro protagónico de "Perdona Nuestros Pecados" es la actriz Erika Buenfil, quien hará pareja con Jorge Salinas, y volverán a reencontrarse en los foros de grabación luego de haber coincidido en la recordada telenovela "Tres Mujeres" (1999), producida por Roberto Hernández Vázquez para Televisa.

Tanto Erika Buenfil como Jorge Salinas fueron protagonistas de la historia, pero no como pareja, sino como cuñados. Jorge, quien daba vida al apuesto Sebastián, era la pareja de Fátima (Karyme Lozano) y Erika (Bárbara) era hermana de ella y hacía pareja con Daniel (Alexis Ayala).

En dicha telenovela, los actores coincidieron y compartieron créditos con Karyme Lozano, Norma Herrera, Alexis Ayala y Pedro Armendáriz Jr.; con las participaciones antagónicas de Arleth Terán, Niurka Marcos, Sergio Sendel, Alejandro Camacho, René Casados, Ricardo Dalmacci, Galilea Montijo y Laura Flores.

"Perdona Nuestros Pecados" se encuentra en etapa de producción y el responsable de dar la exclusiva sobre la participación de Erika Buenfil, fue el sitio telenovelero de Instagram @confesionesdefamosos de Edwin Palencia. Aún no se sabe fecha de estreno ni el horario que vaya a ocupar en la pantalla chica de Televisa.

