Confirman a Angelique Boyer y Danilo Carrera como los protagonistas de El Amor Invencible

A días de sonar muy fuertes los nombres de los actores Angelique Boyer y Danilo Carrera, la tarde del pasado martes, se estarían confirmando a los actores como protagonistas de "El Amor Invencible", título provisional de la nueva telenovela de Juan Osorio para TelevisaUnivisión.

Y aunque la noticia que muchos esperan, no ha sido confirmada oficialmente por el productor, varios canales de YouTube y sitios telenoveleros de Instagram, ya han revelado que Angelique Boyer y Danilo Carrera serán los próximos protagonistas en la lista de los melodramas de Juan Osorio.

Luego de casi un año de llegar a su fin la telenovela "Vencer el Pasado" (2021) que Angelique Boyer protagonizó junto a Erika Buenfil, Arantza Ruiz, Ana Paula Martínez y Sebastián Rulli, y de dejar descansar su rostro por unos meses en televisión a excepción de su participación especial en "Vencer la Ausencia" (2022), todo parece indicar que la actriz de origen francés volverá a los foros de grabación de la televisora de San Ángel para un nuevo rol protagónico.

Por su parte, el actor ecuatoriano Danilo Carrera no ha dejado de trabajar en los últimos dos años de manera consecutiva, pues en 2020 se anunció su participación protagónica en "Quererlo Todo" (2020-2021) telenovela que protagonizó al lado de Michelle Renaud y Víctor González.

Posteriormente se sumó al cuadro estelar de "Contigo Sí... Por Siempre" (2021) -también de Nacho Sada- haciendo el triángulo protagónico con Alejandra Robles Gil y Brandon Peniche en su regreso a Televisa después de algunos años.

Y actualmente se le puede ver volviendo al universo Vencer en la cuarta entrega de la franquicia del mismo nombre "Vencer la Ausencia" junto a actores como Mayrín Villanueva, David Zepeda, Alejandra Barros, Alexis Ayala, Nailea Norvind, Felipe Nájera, María Perroni Garza y Ariadne Díaz, en la que da vida a Ángel Funes.

Se dice que al melodrama se han unido actores como Eduardo Barajas e Iliana Fox que vienen de participar en la bioserie de Vicente Fernández que Juan Osorio hizo este 2022, así como el venezolano Daniel Elbittar que protagonizó "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022); Gaby Platas, Rafael Sánchez Navarro y Anette Michel son otros de los histriones que están confirmados para el melodrama.

