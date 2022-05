Confirmados Aracely Arámbula y Andrés Palacios como protagonistas de La Madrastra

Luego de algunas especulaciones desde hace algunas semanas, la tarde de este martes se ha confirmado la participación de los actores Aracely Arámbula y Andrés Palacios como los protagonistas del remake de "La Madrastra", que se grabará este 2022.

Lo que también confirma por fin el regreso de Aracely Arámbula a Televisa, quien desde hace algunas semanas ha dejado ver su emoción por pisar las instalaciones de la casa productora de sueños que la vio nacer y crecer como actriz y cantante.

Aunque por lo pronto 'la Chule' se encuentra en las grabaciones de "La Rebelión de las Esposas", una serie de Pantaya TV, en la que da vida a Mónica y hace pareja con Álex de la Madrid y comparte créditos con Ana Serradilla y otros actores más, que próximamente se podrá ver en países como Estados Unidos y Puerto Rico, durante el segundo semestre de este 2022.

Por su parte, Andrés Palacios seguirá protagonizando telenovelas como lo ha venido haciendo desde el 2016 con historias como "Las Amazonas", "El Bienamado" (2017), "El Vuelo de la Victoria" (2017), "Tenías que ser tú" (2018), el remake de "La Usurpadora" (2019) e 2020 cuando protagonizó "Imperio de Mentiras" junto a Angelique Boyer. Por último, se le ha visto actuar al lado de Eva Cedeño y Gabriel Soto en "Amor Dividido Entre Dos Mudos" este 2022.

La noticia de la participación de Aracely Arámbula y Andrés Palacios ha sido confirmada por el periodista Chema Cortés a través de su sitio en Instagram @noveleandomex y circula ya en varios sitios más, asegurando que el nuevo remake de "La Madrastra" que será en formato de la Fábrica de Sueños, ya es un hecho.

Así como que la nueva cadena Televisa Univisión, ha sido la que ha confirmado la tarde de este martes, a Aracely Arámbula y Andrés Palacios como los protagonistas de la nueva versión del melodrama clásico "LaMadrastra", que como ya se ha dicho antes, este 2022 la producción estará a cargo de Carmen Armendáriz.

Después de cumplir una condena de 20 años por un asesinato que no cometió, María quiere volver a ver a sus hijos, pero ellos creen que está muerta. Así se embarcará en una misión para demostrar su inocencia. Como solía ser la confidente de todos, guarda secretos que podrían romper matrimonios y cuentas bancarias e incluso revelar al verdadero asesino.

Y ante dicha confirmación, ya se pueden leer los comentarios de algunos fanáticos del nuevo melodrama: "El protagonista iba a ser Lalo Santamarina pero él tiene el rol principal de Enrique de Martino de #ElMaleficio. Andrés es un buen actor y 'la Chule' ni se diga. Aunque si yo fuera 'la Chule', le pediría consejos a Vicky Ruffo o Angélica Aragón para hacer que este papel de La Madrastra destaque al 100%",

