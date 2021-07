Confirma Juan Osorio que Biby Gaytán será la protagonista de su nueva telenovela

Después de casi 13 años de ausencia de las telenovelas, Biby Gaytán regresará a la pantalla chica de la mano del afamado productor Juan Osorio para protagonizar “Un golpe de suerte”, su nuevo proyecto, el cual aún no tiene fecha para el inicio de las grabaciones.

En una entrevista para el programa radiofónico “Todo para la mujer”, con Maxine Woodside, el productor de melodramas de Televisa como “Una familia con suerte” y “Porque el amor manda”, confirmó a la actriz con el papel principal del remake de “La criada bien criada”, telenovela que se transmitió en la década de 1970.

Juan Osorio iniciará de lleno con esta nueva telenovela una vez que finalice “¿Qué le pasa a mi familia?”, melodrama que ha tenido buen recibimiento por parte de los televidentes pese a que hubo cambios en el elenco por el escándalo del actor Gonzalo Peña.

En la charla con Maxine Woodside, el productor reveló que su nueva telenovela llevará por nombre “Un golpe de suerte” y logró que la esposa de Eduardo Capetillo aceptara el rol protagónico para meterse en la piel de Inocencia, aunque no se sabe si este es el nombre que tendrá el personaje.

En la versión original, la trama de “La criada bien criada” trata de la historia de Inocencia, una joven que deja su pueblo natal para partir a la capital del país en busca de un nuevo futuro; en esta ciudad conoce a dos hombres que la pretenden y que luchan por su amor, y ella deberá decidirse por uno de ellos.

Juan Osorio le dará un giro a la historia pues adelantó en la entrevista que la historia ahora se centrará en la familia, por lo que no queda claro si Biby Gaytán interpretará a una joven empleada del hogar o tendrá otro tipo de trabajo, lo que sí es cierto es que la actriz regresará por la puerta grande tras estar alejada durante más de una década de las telenovelas.

“Estoy fascinado porque he convencido a una gran actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto, que se llama Biby Gaytán“, comentó el productor en “Todo para la mujer” al revelar la gran sorpresa, pues anteriormente había comentado que se daría el regreso de una gran actriz, pero no había soltado el nombre.

Aunque la noticia ya es oficial, Biby Gaytán aún no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sus fans estarán encantados de volverla a ver en la pantalla chica después de tanto tiempo, pues en los últimos años sólo ha hecho algunas apariciones en realitys como “Pequeños Gigantes”.

La última aparición de la ex timbiriche en una telenovela fue en 2008 en “En nombre del amor”; anteriormente trabajó en “Camila”, “Dos mujeres un camino”, “Baila conmigo” y “Alcanzar una estrella”. En los últimos años, la actriz y cantante se ha dedicado a su familia y a lucir bella, y parece que los años no pasan por ella.

