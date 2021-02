Conductor de Hoy estará con Livia Brito en nueva telenovela

Desde que Livia Brito, se alejó de las telenovelas, se había enfocado en su cuerpo, pero hace unos días, confesó en una entrevista para el matutino Hoy que se encontraba en pruebas de cámara por que regresaría a los melodramas pero esta vez lo hará junto a un actor famoso.

Se trata de Raúl, “El Negro” Araiza, conductor que acompañará a Livia Brito, en el nuevo proyecto de Televisa, la telenovela “La Desalmada”.

Este trabajo marcará el regreso de la actriz a la televisión después de estar varios meses alejada de las pantallas.

Livia Brito, es una mujer que le gusta lo que hace en la televisión y aunque la cubana aseguró que su carrera se había arruinado, vuelve con todo con este nuevo proyecto y que mejor que de la mano de Raúl Araiza como compañero.

Raúl Araiza, ha participado en diferentes melodramas como “Gotita de Amor”, “Un Gancho al Corazón” y “Papá a toda Madre”, una actor y presentador reconocido por su excelente trabajo en la televisión, al igual que Livia Brito.

Livia Brito, vuelve con todo a la televisión y de la mano de Raúl Araiza, los actores harán un excelente equipo y tienen muchas esperanzas en la nueva telenovela, la cubana empezó muy bien el año y encajó perfecto con el personaje.

En una entrevista para el matutino Hoy, Livia Brito comentó que se encuentra muy contenta de encabezar el nuevo proyecto de la televisora San Ángel.

“Y feliz porque también nos dieron la noticia de que vamos a estar en “La Desalmada”, que es la nueva novela del Güero Castro, y estoy súper contenta, tiene unas locaciones muy bonitas y el proyecto y la novela están muy muy bonitos”, dijo Livia Brito.

“No les puedo decir nada, justamente de me acaba de decir el Güero, hoy en la mañana, pero no digas nada más, nada más que eso, que vas a estar en la novela y ya, entonces no puedo dar muchos detalles y cuando le preguntan si sabe con quien va, Livia Brito responde que tampoco sabe nada acerca del elenco”.

Livia Brito será la nueva Desalmada. Instagram Livia Brito

“No tampoco del elenco, no no puedo decir cosas por que me regaña el productor, Livia Brito habló sobre su regreso después de ausentarse por un año, Sí el regreso de allá, tenía un año sin trabajar, precisamente hice médicos con él y yo creo que sí un año es como lo que necesito yo, que es lo que me tomo de proyecto a proyecto”.

“Por que una novela dura como nueve meses prácticamente como yo les digo yo a los productores, a veces es un embarazo y si cansa y si agota, entonces una novela y después un año de descanso y una novela y así”, finalizó Livia Brito.