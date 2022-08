Condiciones que Fernando Colunga habría puesto a Telemundo para trabajar con Ana Brenda Contreras

Después de que se revelara que este 2022, por fin el actor Fernando Colunga regresará a las telenovelas con "El Conde: Amor y Honor" de Telemundo, haciendo pareja con Ana Brenda Contreras y de saberse que el histrión había evitado trabajar con ella a toda costa por una importante razón, ahora ha salido a la luz, que el guapo actor habría puesto varias condiciones a la televisora estadounidense para trabajar al lado de la actriz.

Y es que, no es la primera vez que podría haber pasado esto, luego de que en 2016, Fernando Colunga rechazara la oferta del productor Salvador Mejía Alejandre de protagonizar "Lo Imperdonable", telenovela en la que Ana Brenda Conteras aceptó trabajar como protagonista femenina precisamente porque sabía que Colunga sería su pareja.

Pero ¡oh, decepción!, pues Colunga decidió inclinarse por la oferta de José Alberto 'El Güero' Castro para protagonizar y antagonizar la última versión de "Pasión y Poder", melodrama en la que sí se sentía cómodo trabajando al lado de actores como Jorge Salinas, Susana González y Marlene Favela; ambas producciones de Televisa.

No obstante, se sabe que Ana Brenda Contreras es una de las más fervientes admiradoras del actor de 56 años, por lo que no descartó la posibilidad de coincidir con él en algún otro proyecto, y parece que después de varios años, este 2022, por fin va a hacer realidad su sueño.

Pero las cosas no pintan tan fáciles para la actriz originaria de McAllen, Texas; pues si en un primer momento, fue "rechazada" por el actor cuando ella tenía 27 años y el pisaba los 48 para "Lo Imperdonable", este 2022, Fernando Colunga reafirmó que el tema de la edad es el gran problema para él.

A sus 56 años, el también protagonista de "Esmeralda" (1997), cobró muy caro su participación en la nueva serie al lado de Ana Brenda Contreras de 35 años, pues se sabe que la primera supuesta condición que el histrión habría puesto Telemundo sería que el maquillaje y vestuario que utilizara la actriz, la hicieran verse de la misma edad de él, pues él no querría parecer el papá de la histrionisa.

Además, habría solicitado a la producción que le permitieran estar al pendiente de cada escena que hiciera con Contreras, como si fuera parte del staff de Telemundo. Y por último, exigió que las entrevistas promocionales de "El Conde: Amor y Honor", se llevaran a cabo con todo el elenco presente, con el fin de que pasara desapercibida la enorme diferencia de edad de 21 años que hay entre ambos.

Pues parece que Fernando Colunga está poniendo por encima de su actuación, detalles que en realidad el público no ve y que sí agradecerá mucho tras verlos trabajar juntos en pantalla, pues a decir verdad, la diferencia de edades entre ellos, ni se nota.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!