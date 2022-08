Conchita le lee la cartilla a Augusto y Domenica casi descubre a Samuel en Corazón guerrero

Con más de 100 capítulos transmitidos, la telenovela “Corazón guerrero” se perfila hacia su final y varias son las cosas que han comenzado a marcar el destino de sus personajes principales, como el hecho de que Augusto (Diego Olivera) no está dispuesto a dejar ir a Guadalupe (Natalia Esperón) nuevamente.

Sin embargo, esta vez no le será tan fácil, pues Conchita (Ana Martin) le lee la cartilla a Augusto y le advierte que no permitirá que le haga daño a su hija otra vez, por lo que lo quiere fuera de su vida, cuestionándole sobre qué futuro podría tener Guadalupe a su lado si él es un hombre casado.

Por otra parte, Domenica (Oka Giner) está a punto de descubrir a Samuel en su faceta de luchador al acudir a la arena junto con los niños de la fundación, por lo que el personaje interpretado por Christian de la Campa está obligado a ganar su combate o de lo contrario perderá la máscara y se conocerá su identidad.

Conchita no quiere cerca a Augusto

En el pasado, Augusto le hizo mucho daño a Guadalupe luego de dejarla embarazada de Mariluz y casarse con Victoriana (Sabine Moussier), movido por la ambición y el dinero y rompiendo el corazón de la joven, que se aventó el paquete de ser madre soltera y sacar adelante a su hija.

Pese a todo, el paso del tiempo no logró borrar el amor que existió entre ambos y aunque Guadalupe intentó hacer su vida, cuando Augusto se enteró que estaba a punto de casarse con otro hombre no pudo evitar intervenir para que ello no ocurriera, confesándole que la había amado desde siempre.

Ahora, tras un reencuentro, Augusto insiste en estar con Guadalupe, pero ella lo rechaza pues sabe que no está bien estar con un hombre casado y antes de que la convenza aparece Conchita, quien muy enojada le dice sus verdades al villano y le deja muy claro que no permitirá que le haga daño a su hija otra vez.

Pero Augusto está decidido a no dejar ir a Guadalupe y le jura a Conchita que sus intenciones son buenas y que no la lastimará, pero no deja claro qué pasará con su matrimonio con Victoriana pues aunque no la ama sigue ahí por conveniencia.

Samuel está a punto de ser descubierto

En su faceta como luchador, Samuel ha mantenido su identidad oculta ante propios y extraños pero en esta ocasión corre el gran riesgo de que Domenica lo descubra luego de que ella llega con unos niños para disfrutar de la función en la arena.

El problema es que la lucha que mantendrá Samuel es máscara contra máscara, por lo que si pierde su rostro quedará expuesto ante Domenica, que ya se había llevado una sorpresa anteriormente con Damián, quien le reveló que su madre estaba viva.

