Con triste adiós a La Desalmada, José Ron deja con un nudo en la garganta a Livia Brito

El actor José Ron se sumó a la lista de actores que se han ido despidiendo poco a poco de "La Desalmada", debido a que ya han terminado de grabar las escenas que les corresponden. Y con su adiós, dejó con un nudo en la garganta a Livia Brito -su pareja protagónica-, Eduardo Santamarina -su padre-, al productor y a todo el staff.

Y es que, cada uno de los personajes ha demostrado que llevaron con orgullo el personaje que se les asignó para su participación en "La Desalmada" y así mismo, cada uno lo tatuó en su piel. Es por eso, que a cada actor y actriz, le ha costado trabajo y tristeza despedirse del mismo.

La gran mayoría de las despedidas han sido emotivas, pero la del actor José Ron ha dejado con un nudo en la garganta a Livia Brito y Eduardo Santamarina, con quienes hizo una estupenda mancuerna, una excelente química y eso se sigue notando en la pantalla chica de Televisa.

José Alberto 'El Güero' Castro y Salvador Garcini -los responsables del proyecto-, no han hecho más que agradecer a los actores que conformaron el elenco de "La Desalmada". Por otro lado, cabe aclarar que fueron pocos meses de grabación para muchos, pero es como si llevaran años en las grabaciones del melodrama.

Pues alcanzar un rating de 4 millones de televidentes resulta arrasador y admirable, debido a que hacía mucho tiempo, la tele audiencia no se interesaba tanto por una telenovela de Televisa. En tanto, la despedida del histrión protagónico ha sido muy emotiva y con lágrimas en los ojos, deja a Rafael Toscano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, José Ron aprovechó para agradecer a los implicados por haberle regalado el personaje de Rafael Toscano y ha sido a lo largo de varias publicaciones que el tapatío de 40 años, ha manifestado su cariño y tristeza por despegarse de su entrañable personaje.

Por principio de cuentas, fue el actor Eduardo Santamarina, quien interpreta a Octavio Toscano -su padre-, quien se llevó los primeros reconocimientos de Ron:

"Se dice que … 'honor a quién honor merece' y tú mereces todo el honor querido Lalo! GRACIAS!!! Ayer cuando me enteré que era tu último día como Octavio Toscano se me apachurró el corazón. Y ese abrazo que nos dimos, para mí no fue suficiente para expresarte todo mi agradecimiento, cariño y amor hacia ti.

Hoy sé lo que es trabajar con el gran Eduardo Santamarina!"...

"Que pedazo de actor eres! Te admiro muchísimo y aprendí montones a tu lado! Siempre amable, siempre alegre, siempre dispuesto. Como te dije ayer, eres de esos regalos y bendiciones de este proyecto. Ha sido un enorme placer trabajar a tu lado, Gracias @elgueromex por hacerlo posible! Dios te bendiga y ojalá nos volvamos a encontrar en el camino. Gracias por ser el gran ser humano que eres!!! Gracias Octavio Toscano!!! Gracias Eduardo Santamarina. @eduardosantamarinamx. Te quiere tu hijo!".

No sin antes, hablar de Rafael Toscano, a quien dio vida José Ron; así expresó su amor a su personaje: "Que linda aventura contar tu historia Rafa Toscano. Un bellísimo reto esta etapa de silla de ruedas y muletas… Para mi es jugar en la ficción y hacerlo real, pero para muchos esta situación es su realidad, SU VIDA REAL. A todos ustedes les mando un fuerte abrazo, y sea por lo que sea que estén pasando, no dejen de tener Fe y amar a Dios. Dios los bendiga. No quiero dejar pasar la oportunidad de decirles GRACIAS por seguirnos todas las noches y ponernos como lo más visto de la tv abierta @desalmadatv".

En un tercer post, el protagonista de "La Desalmada", dedicó otras palabras a Rafael Toscano, mientras compartió un clip con los mejores momentos de las grabaciones y fotos con sus compañeros del melodrama.

Pero lo que más enterneció a todos, fue su despedida del proyecto, su productor José Alberto Castro, su director de escena Salvador Garcini, su pareja protagónica, la cubana Livia Brito, y por supuesto, el staff de la producción, acompañado del tema "Mi Venganza" que es el tema de entrada de la telenovela en la voz de Espinoza Paz.

"Y sí lloré jaja... GRACIAS Toritoooooo, GRACIAS GRACIAS Y MIL GRACIAS! Te quiero un chingoooo!!! @elgueromex… Les comparto algo que escribió Alberto Estrella y me encantó… 'Qué sensación tan rara acabar'. Qué paradoja: De pronto se queda uno vacío aunque muy completo por dentro... No nos enseñan a despedirnos de nuestros personajes. Mi última escena que me tocó grabar como Rafael Toscano. Gracias Dios!!!".

Y aunque las despedidas pudieran resultar caóticas para cada uno de los personajes, lo cierto es, que grandes sorpresas pueden venir para ellos, pues el propio productor ha dicho en una reciente entrevista, que es posible que haga una segunda temporada de "La Desalmada", por lo que literalmente, a los actores les podría volver el alma al cuerpo con su participación en una segunda entrega.

