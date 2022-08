Con todo Angelique Boyer en Televisa, ¡arrasa hasta con 'la Chule'!

La actriz Angelique Boyer anda con todo en Televisa, y es que en las últimas horas se ha revelado que ¡arrasó hasta con 'la Chule'!; ¡sí!, pues aunque actualmente no se le ve trabajando en una historia nueva en el Canal de las Estrellas, su participación protagónica en un clásico de las telenovelas, está dejando por debajo a varias actrices más que por ahora figuran en la pantalla chica.

La actriz Aracely Arámbula 'la Chule', causó mucha expectación desde que anunció su regreso a Televisa desde hace algunos meses para protagonizar "La Madrastra", y volver a verla en la pantalla chica de la casa que a vio nacer y crecer como la intérprete que es hoy, ha sido para muchos como 'música para sus ojos'; no obstante, la chihuahuense y el elenco en general del melodrama, han tenido ya, sus primeras críticas a dos semanas de su estreno.

Pero con todo y este éxito de no menos de 3 millones de televisores sintonizados en todo México en el horario estelar de las 9:30 pm para ver actuar a Aracely Arámbula como Marcia Cisneros o Marisa Jones en "La Madrastra", el éxito que está volviendo a tener en el canal telenovelero más visto de México "Lo que la vida me robó" con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán, rebasa en audiencia toda novedad liderada por 'la Chule'.

Lee también: Diego Soldano regresa a Televisa y hará mancuerna de nuevo con Aracely Arámbula en La Madrastra

Y es que no sólo se sabe que Angelique Boyer está robando la atención del público tras interpretar a Montserrat Mendoza Giacinti en la historia producida por Angelli Nesma Medina en 2012 para Televisa, sino que además, suena muy fuerte su nombre para protagonizar una nueva telenovela del productor Juan Osorio, un remake de un telenovela turca de nombre "Anne", misma que se vislumbra como "Madre, No Sólo Hay Una" o "El Amor Invencible", que se dice, está próxima a iniciar con los trabajos de producción y será estrenada en el horario estelar más disputado en el Canal de las Estrellas, el de las 9:30 pm.

Los niveles de audiencia de "Lo que la vida me robó", se marcan con dos puntos por debajo de "La Madrastra" -según lo revelado por el Canal de YouTube ADJORI-, aunque tratándose de que esta historia que está conformada por 197 capítulos y que no va ni a la mitad, está siendo transmitida en el horario vespertino de las 2:30 pm con dos horas dentro de la programación del Canal de las Estrellas, literalmente se pone a tono con éxitos del horario estelar como "La Madrastra" o "Vencer la Ausencia", que lideran en la televisión mexicana con 3 millones de rating.

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

Y es que, una de dos, o a Angelique Boyer le toca protagonizar historias exitosas o ella las convierte en éxitos con su magistral actuación acompañada del elenco con el que le toca trabajar. Lo cierto, es que desde que tuvo su primer protagónico en "Teresa" (2010), la francesa no ha dejado de acaparar los reflectores y todo parece indicar que está a punto de regresar a los melodramas con una nueva historia.

Esto, pese a que luego de dos protagónicos al hilo en "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y "Vencer el Pasado" (2021), la novia de Sebastián Rulli sigue siendo una de las actrices favoritas del público y no se resignan a que ella quiera descansar su imagen de las telenovelas.

De ser cierta su participación protagónica en la nueva telenovela de Juan Osorio, en la que se dice que protagonizará al lado del actor ecuatoriano Danilo Carrera, Angelique Boyer estaría volviendo a los foros de grabación en los próximos meses para volver al aire en el primer trimestre del 2023.

Actualmente, se le puede seguir viendo en "Lo que la vida me robó" en el horario vespertino de las 2:30 pm, mientras que Aracely Arámbula sigue llamando la atención en "La Madrastra" a las 9:30 pm, de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!