Con su belleza y talento, Aleida Núñez atrae rating a Corazón Guerrero

Desde que confirmó su regreso a las telenovelas con “Corazón guerrero”, melodrama producido por Salvador Mejía para Televisa, Aleida Núñez no ha parado de presumir las escenas donde sale su personaje de Selena, y esta semana no ha sido la excepción pues luchará por el amor de Samuel.

Las cosas entre la guapa maestra de baile de esta ficción y el menor de los hermanos Guerrero subieron de intensidad en los últimos episodios luego que él le pidiera hacerse pasar por su novia para darle celos a Domenica (Oka Giner), pero después, con el pretexto de enseñarle a besar, Samuel (Christian de la Campa) parece muy cómodo al lado de Aleida Núñez, quien ha destacado con su belleza y talento.

La química que tienen estos personajes en este melodrama ha llamado la atención y ha atraído rating a “Corazón guerrero” y sus seguidores se han deshecho en piropos en redes sociales por lo espectacular que sale en la telenovela, muchos de ellos confesando que únicamente la ven por disfrutar de su presencia.

Lee también: Aleida Núñez recuerda cuando fue ‘justiciera’ en Mujeres Asesinas

Regresó a la TV por todo lo alto

Tras un año de ausencia de la pantalla chica, Aleida Núñez logró quedarse con el papel de Selena en la telenovela de Salvador Mejía, y es que es un personaje que le queda como hecho a la medida pues se trata de una maestra de baile muy guapa y con cuerpazo que además buscará quedarse con el corazón de uno de los protagonistas.

El triángulo amoroso que forma con Christian de la Campa y Oka Giner ha acaparado reflectores pues la competencia está abierta entre las dos famosas por quedarse con el galán, quien es el más inocente de los hermanos Guerrero, y ambas sienten una atracción genuina por él.

Lee también: En body de espejos y huecos, Aleida Núñez es la reina del carnaval

Aunque en un principio fue Domenica quien llamó la atención de Samuel, la llegada de Selena le ha dado un giro a la historia pues no está dispuesta a dejarlo ir y ya le dio sus besos en los capítulos recientes, por lo que se espera que las cosas suban de intensidad en los siguientes episodios.

Aleida Núñez compartió el avance de esta semana en su perfil de Instagram y destacó las imágenes en las que aparece besando a Christian de la Campa como Selena mientras aparece el sobre texto “ternura”, invitando a sus seguidores a estar pendiente de su actuación en “Corazón guerrero”, recibiendo miles de respuestas en las que muchos le aseguraban que veían la telenovela sólo por ella.

“Por ver tu belleza y talento, amor, no me lo pierdo. Te amo, Selena”, “Muy buen proyecto, te deseo todo lo mejor“, “¡Qué bella eres!“, “¡Dios mío, qué mujer!“, “Excelente maestra, que súper escena. Muy buena actuación de los dos, felicidades y aplausos“, “Claro que ya nada más estamos esperando que den las 4:30 para deleitarnos con tu baile y tu belleza“, “Yo sí me caso contigo“, “Selena, siempre buena“, “¡Qué lindo y maravilloso video, Aleida!“, fueron algunas de las reacciones.

Y es que es lo mejor de Selena viene en los próximos capítulos, pues Aleida Núñez buscará quedarse con el corazón de Samuel y conquistarlo con su simpatía, belleza y sensualidad, algo que seguramente no será muy complicado pues nadie se resiste a tremendo mujerón.

Síguenos en