Con rica cena, Irina Baeva celebra inicio de Te acuerdas de mí

La actriz de Televisa, Irina Baeva, compartió a través de sus historias de Instagram, el momento en el que con una rica cena, consiente a su novio Gabriel Soto, para juntos ver el inicio de la nueva telenovela “Te acuerdas de mí”, donde compartirá el papel protagónico con Fátima Molina.

El banquete del que disfrutan Irina Baeva y Gabriel Soto, parece ser comida china, la cual acompañaron con una botella de vino tinto, a la luz de unas velas y en medio una estatua de un buda adornada con flores de distintos colores, mientras que al fondo se puede apreciar del inicio de la nueva telenovela que Televisa acaba de presentar “Te acuerdas de mí”, la cual es transmitida por el canal de Las Estrellas.

Y aunque Irina Baeva y Gabriel Soto han estado envueltos en grandes escándalos, ambos se han apoyado y han dejado claro que nadie destruirá su amor e incluso ni los chismes que circulan a su alrededor. Desde que iniciaron su relación, la pareja ha demostrado que hacen una excelente mancuerna.

Irina Baeva sorprende a Gabriel Soto con cena. Historias Instagram Irina Baeva

Tanto el ex esposa dde Geraldine Bazán como la actriz rusa han dejado claro que tienen mucho en común desde su pasión por la actuación como el de ejercitarse. Esto último lo demuestran constantemente en las redes sociales en donde, a pesar de que Gabriel Soto comparte sus rutinas de ejercicio más rudas, Irina se enfoca más en hacer yoga.

Desde que comenzó la cuarentena, la pareja se muestra muy hogareña, incluso han mostrado imágenes de su lujosa residencia y del hermoso paisaje que la adornan, desde el patio de la casa se alcanza a mirar el mar.

La pareja de actores ha dejado en claro que su relación es más fuerte que cualquier cosa, y que los problemas que a cualquiera de los dos se les presente, están para apoyarse mutuamente. Recordemos que hace unos días Gabriel Soto se vio involucrado en el problema más grande que se había dado a conocer por su parte.

Irina Baeva y Gabriel Soto presumen de que están hechos

Fue víctima de la filtración de un video íntimo que hasta el momento se desconoce la identidad de quién filtró las imágenes, dañanddo severamente la imagen ddel ex de Geraldine Bazán, quien dio la cara y dijo en sus redes sociales que había sido una manera muy mala de violar su privacidad.

Por su parte Irina Baeva, habló ante las cámaras y dijo con toda la seguridad que ella siempre iba a estar dispuesta y apoyará a su novio en todo momento, y que el video no tenía en que afectarle, ya que si no fue en su año ella no tenía por que hablar al respecto de lo sucedido.