Con leggins tatuados a la piel, Marjorie de Sousa celebra estreno de La Desalmada hoy, en EUA

"La Desalmada", telenovela que ha sido toda sensación para los fanáticos de la historia, así como de los actores que intervienen en ésta, sigue dando mucho de qué hablar, y entre tanto, la actriz Marjorie de Sousa, quien ha resentido bastante el fin de su participación en el melodrama, celebra el estreno del proyecto en Estados Unidos.

"Soy mala para las despedidas", argumentó hace días la venezolana, al tener que despedirse de interpretar a Julia Torreblanca, una de las villanas de "La Desalmada", que por si fuera poco, ha dejado a sus fanáticos con la baba caída, luego de lucir cuerpazo en diminutos bikinis y sus outfits más entallados, lo que confirma que es "la villana más buena de las telenovelas".

A través de un último post, como lo ha venido haciendo en diversas ocasiones, la venezolana no ha parado de celebrar también el éxito que como equipo, han recogido la producción entera, al ser lo más visto de la televisión mexicana alcanzando una rating de hasta 4 millones.

Por otro lado, de Sousa celebró en nombre de sus compañeros actores el estreno de la telenovela producida por José Alberto Casto para Televisa en Estados Unidos, que se podrá ver a través de la señal de Univisión; así presentó el melodrama:

"Esta noche Estados Unidos conocerá esta gran historia!!! una historia de desalmados talentosos, una historia llena de maravillosos paisajes, de actuaciones impecables, de belleza por donde quieran ver, una historia de pasión, de odio, de pasados que reviven, de amor"...

Marjorie de Sousa también manifestó su orgullo por pertenecer a una de las producciones melodramáticas más exitosas:

"Para nosotros es un honor estar en sus hogares a partir de esta noche por @univision con @desalmadatv te esperamos esta noche #juliatorreblanca #ladesalmadaus #ladesalmada #marjoriedesousa #mds #univision @elgueromex @alepalomera1 @desalmadatv @mediaconceptspr @palomeragroup".

Vestida de negro con un par de leggins tatuados en la piel, así como una blusa semi transparente con la que resaltó encantos y un par de botas vaqueras altas y diseñadas con estoperoles, fue que Marjorie de Sousa presentó a Julia Torreblanca, la villana de la telenovela.

Por lo que sus amigos del medio y compañeros de la producción, no pudieron dejar de comentar su admiración por la venezolana; Litzy la ex JNS, Verónica Jaspeado -quien interpreta a Juana Durán- y el actor Rafael del Villar, inundaron la publicación de la ex de Julián Gil, con llamaradas de fuego, corazones rojos, estrellas, etc.

Por otro lado, sus fanáticos, también expresaron su admiración por la rubia: "Te amoooooo, te abrazo desde Venezuela!", alguien más, celebró el inicio del melodrama "Buenas vibras. Es hoy, es hoy".

Cerca de 34 mil seguidores han reaccionado a su publicación y se pueden leer tantos mensajes como halagos.

