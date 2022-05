Con foto del recuerdo, Marlene Favela muestra cómo lucía en Corazón apasionado

Luego de triunfar en melodramas como “Gata salvaje”, “Rubí”, “Contra viento y marea” y “Los herederos Del Monte”, Marlene Favela protagonizó en 2012 la telenovela “Corazón apasionado”, en la cual compartió créditos protagónicos Guy Ecker, además de las participaciones de Lorena Meritano, Luis José Santander y Susana Dosamantes.

El melodrama fue grabado en Miami, Estados Unidos, y producido por Venevisión international para Venevision y Univision, y la actriz mexicana compartió una foto del recuerdo en sus redes sociales, rememorando su participación en esta telenovela hace ya 10 años.

Posando con parte del elenco como Susana Dosamantes y Adrián Carvajal, Marlene Favela mostró cómo lucía en “Corazón apasionado”, donde una de sus características era el cabello largo y negro y un flequillo sobre su frente.

Lee también: Marlene Favela y su radical cambio de look y maquillaje para portada de revista

Los fans se lo recuerdan

Las cuentas de fans de los famosos generalmente están muy pendientes de la trayectoria que han tenido y se encargan de rememorar algunos de los proyectos más importantes en los que han participado, y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Marlene Favela, quien reposteó una publicación realizada por uno de los perfiles dedicados a ella.

La duranguense subió a sus historias de Instagram una fotografía en la que posa con parte del elenco de “Corazón apasionado”, destacando la presencia de Susana Dosamantes, quien en dicha ficción interpretó a doña Úrsula Villacastín, viuda de Campos-Miranda, una mujer de carácter y con mucho dinero.

Lee también: Marlene Favela presenta a su madre en redes y fans la llaman suegra

Hace 10 años, Marlene Favela llevaba un look diferente al que se le ve ahora, pues aunque mantenía su cabello largo, lucía un flequillo bastante abundante sobre la frente, un look que recientemente volvió a revivir para la portada de una revista, demostrando que los años no pasan por ella.

¿De qué va la trama de “Corazón apasionado”?

La telenovela, que tiene guion original de Alberto Gómez, cuenta la historia de Patricia Montesinos Campos-Miranda, interpretada por Marlene Favela, quien es una joven que vive con sus hermanos en el rancho de su abuela millonaria doña Úrsula Villacastín, viuda de Campos-Miranda.

La madre de Patricia se enamoró de un peón y fue echada por la abuela de su casa, pero tiempo después regresa y entonces se casa con un hombre más adinerado, Bruno, pero que después, tras la muerte de María Patricia, despilfarra su fortuna, generando una gran deuda y como moneda de cambio quiere entregar a la protagonista.

Sin embargo, Patricia está a punto de fugarse con un peón del rancho, pero son descubiertos y él termina muerto, mientras Bruno va a la cárcel. Ante este hecho, la protagonista se vuelve una mujer arrogante y prepotente, cerrada al amor, que después conoce a Armando, el nuevo capataz de la hacienda, y ahí surge una chispa.

Marlene Favela presumió una fotografía de hace 10 años en "Corazón apasionado". Foto Instagram Marlene Favela

Síguenos en