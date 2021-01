Con faja blanca, Livia Brito presume su mini cintura

La actriz Livia Brito es una de la favoritas del público y siempre ha conquistado a sus seguidores con sus fotografías compartidas en sus redes sociales, como aquella en la que luce una mini cintura tras modelar una faja color blanco; y aunque pareciera que no la necesita, es natural que todas las mujeres, o por lo menos la mayoría, quiera lucir una cintura, lo más chiquita que se pueda.

Aún estaba grabando "Médicos, línea de vida" de Televisa, cuando Livia Brito compartió en su cuenta oficial de Instagram una instantánea en la que luce un coordinado de ropa íntima strapless color negro con una faja o cinturilla blanca que acentúa aún más su delineada figura.

La cubana lució una figura perfecta además de una impecable belleza y un cuerpo muy bien definido que no por nada hizo estallar su perfil en comentarios que halagan totalmente a Livia Brito.

"Te amo Livia eres una mujer además de bella sencilla", "Que cinturita", "Sos un bombón de dulce de leche mí vidaa... me encantas", "yo las uso hermosa", "Para besar cada rincón de tu cuerpo corazón", "No manches bizcochito por dónde quiera que te veo no te duele nada", "No llegas a noviembre atentamente yomi yomi...", son algunos de los fogosos comentarios que le hicieron a la actriz de 34 años.

Y a casi de un año de haber sido publicada la postal, seguramente ha hecho detener la pantalla a millones de usurios de Instagram; sin embargo, sólo 272,047 de sus más de 5,7mm de seguidores han reaccionado con un corazón rojo y algunos candentes emojis en sus comentarios.

Aunque no era la primera vez que mostraba cuerpazo en su perfil oficial de Instagram, en la que ha compartido un total de 1,049 postales; pues a finales del 2019, mostró otro coordinado en color rosa viejo que a decir verdad luce espectacular.

"¿Qué tal luzco con mi Faja Comfort, #aLIVIAnados? Les contaré porqué me encanta. Me ayuda a moldear mi figura, me ayuda a reducir medidas al instante en cintura y abdomen, además la amo por su sistema de 2 broches que me ayudan a tener mayor ajuste y control, tiene costuras traseras que ayudan a levantar las pompis. Y es buenísima en procesos post parto u operatorios", contó aquella vez la actriz.