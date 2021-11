Con el corazón roto, Aracely Arámbula se despide de Enrique Rocha, su gran papá en las novelas

La muerte del actor Ricardo Rocha sigue doliendo y pintando de gris al mundo del espectáculo mexicano; y tras enterarse de la triste noticia, fue la actriz Aracely Arámbula, quien también se pronunció ante su partida recordando "su paternidad" en dos telenovelas y una tercera en la que también tuvo el honor de compartir créditos con él.

Tras su dolorosa partida y el gran hueco que ha dejado en el mundo de las telenovelas, el actor Ricardo Rocha está siendo ampliamente homenajeado por las estrellas de los melodramas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y 'la Chule' no fue la excepción, pues parte de su carrera se ha forjado gracias a las enseñanzas que le han dejado sus compañeros actores a lo largo de varios años de carrera artística.

Y entre tanto, la actriz recordó algunos momentos que vivió al lado del hoy fallecido actor que siempre se caracterizó por su particular timbre de voz y esa personalidad misteriosa que lo catalogó como uno de los mejores villanos de la televisión mexicana.

Aracely Arámbula empezó a figurar en las telenovelas cuando tenía 19 años, con su debut por la puerta grande al protagonizar "Pueblo Chico, Infierno Grande" (1994), en la que hizo el personaje que más tarde haría la primera actriz Verónica Castro en su etapa adulta, Leonarda Ruán.

Y las vivencias que tuvo con Ricardo Rocha no pudieron haberse quedado en el olvido, pues con su reciente partida, esos recuerdos volvieron a hacerse presentes en la vida de Aracely Arámbula; y así expresó su infinito cariño por el actor que le enseñó bastante en el arte de la actuación a través de una especial dedicatoria que le hizo en su cuenta de Instagram:

"Tus abrazos siempre estarán en mi corazón recordando nuestras risas y tantos momentos extraordinarios, tus consejos Papá Rocha, aun no lo creo cómo el tiempo vuela y vamos partiendo todos a un camino eterno... el consuelo es saber que estás con DIOS comenzando tu Vida Eterna".

"Las Vías del Amor" fue el segundo melodrama en el que Aracely Arámbula coincidió en los foros de grabación con Enrique Rocha en 2002-2003 y la actriz recuerda los momentos más divertidos de las grabaciones:

"Voy a extrañar tus wiscoles y voy a recordarte siempre con esa Alegría tan bonita que tenías por la Vida, cómo nos contagiabas y cuántas historias juntos, siempre me voy a reír de aquella escena en las 'Vías del Amor' yo sufriendo y llorando en la recta final y tú me pediste que te diera una de mis lágrimas para tu escena de villano arrepentido".

'La Chule' también recordó una anécdota de "Pueblo Chico, Infierno Grande" cuando el actor utilizó el nombre de una bebida en lugar de decirle "perdón":

"Y en 'Pueblo Chico, Infierno Grande' esa broma que me hiciste en el lecho de muerte donde eras Prisciliano y tenías que pedirme Perdón yo en Leonarda Ruán y que creen que me puso?… Me escribió Pernod, una bebida que traíamos de broma y era una escena de final de viernes, final de etapa donde tuve el honor de ser Verónica Castro de jovencita y mi Rochón bromeándome en mis comienzos".

Así mismo finalizó agradeciéndole por todas sus enseñanzas y por ser un gran padre para ella en estos melodramas; así como otro crédito más que compartieron en "Corazón Salvaje" (2009), la última telenovela de Aracely Arámbula en Televisa.

"Nunca olvidaré tantos buenos momentos. Gracias por las millones de risas y por ser mi Papá en estas tres historias siempre te lo dije y no me quede con ganas de decirte cuánto te quiero y si te quiero por siempre!!! porque el AMOR jamás muere, buen viaje mi adoradísimo Papá Rocha TE AMO!!!!!", finalizó la actriz.

