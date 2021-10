Con dos tentativos finales, La Desalmada romperá rating este viernes

Con dos tentativos finales, "La Desalmada" promete romper rating este viernes tras la que se ha dejado ver como la primera de dos temporadas anunciadas por el productor del proyecto José Alberto 'El Güero' Castro, que con su atinado elenco, ha puesto de nuevo a soñar y sufrir a los 4 millones de televidentes que han estado cada noche viendo el melodrama desde su estreno, el pasado 5 de julio de 2021.

Las verdades más oscuras han salido a la luz y los personajes se han visto perjudicados por abrir la boca y hablar sobre lo que los ha hecho sufrir o lo que les incomoda. Desde las relaciones clandestinas como las de Isabela y Rigoberto (Kimberly Dos Ramos y Gonzalo García Vivanco) o la de la tremenda Julia con Ocavio (Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina), hasta los crímenes de Octavio que han marcado la vida de Fernanda Linares (Livia Brito) y muchos más, han sido el punto central de la historia que luego de casi cuatro meses al aire, se posicionó como lo más visto de la televisión abierta en México.

Tras haber descubierto Fernanda a Octavio ante su familia y e personal de su hacienda que tanto respeto le tenía, las cosas no volverán a ser igual, pues ha sido su propia esposa Leticia (Marlene Favela) quien luego de darse cuenta con quién ha estado casada desde hace tiempo, lo corre terminantemente de su hacienda y de su empresa, pues aunque él la haya construido y mantenido como la más próspera de la región por mucho tiempo, ha sido con dinero de ella.

Él le pide que le firme unos poderes y le promete que no la molestará jamás pero Leticia rompe los documentos en su cara y le dice que no dejará que le siga viendo la cara de estúpida; pues le exige que se vaya de su casa, de su hacienda y de su vida. Octavio reacciona diciéndole que lo está tratando como un empleado pero le dice que ni siquiera eso es para ella. Leticia se sale de su cuarto y Octavio piensa en voz alta llamándola maldita y deseándole la muerte.

Por otro lado, al no creer Rafael en todas las pruebas que incriminan a su padre -dentro de la historia de ficción de Televisa-, decide divorciarse de Fernanda y le envía con su abogado la notificación de la demanda de divorcio.

Pero ella se niega a firmarla; él le informa que tendrá bienes pero ella le dice que no le interesa. Su amiga Juana (Verónica Jaspeado) le sugiere que firme y se deje de tantos problemas, y ella lo hace aunque sigue tratando de convencer a Rafael que todas las pruebas han sido verdad y le pide que se convenza de que su padre no es un hombre bueno, pero además de resistirse a creer todo lo que ha escuchado, se resiste también ha pensar que el hombre que creía un ejemplo para él, sea un criminal.

Fernanda va a buscar a Rafael a la hacienda pero éste le dice que no quiere nada con ella, que ya lo ha lastimado bastante con sus mentiras y misterios, y le advierte que si no firma el divorcio, él de todas formas conseguirá deshacer su matrimonio. Triste y desconsolada por la situación, Fernanda le jura que no podrá vivir sin él.

En tanto, Leticia empieza a preparar su venganza contra Octavio y Julia y para ello, empieza a concretar planes de negocio con su amigo del alma Germán, a quien pondrá como su mano derecha de la empacadora de carne luego de su hijo Rafael, quien pasará a ocupar el lugar de Octavio.

Los reclamos siguen, pues tras ser evidenciado Antonio Estudillo (Francisco Gattorno) ante su madre Martina (Azela Robinson), ésta va a informarle a Octavio que su hijo David (Julio Vallado) -el nuevo alcalde de Ichámal-, va a hacer una auditoría y si resulta culpable de corrupción, va a ir derechito a la cárcel con todos los involucrados.

Octavio le restriega en la cara que de los dos no se hace uno y que no supo en qué momento decidió hacer negocios -sucios- con ellos. Martina le dice que si no se hubiera "montado en su macho" ella hubiera sido la alcaldesa de Ichámal y nada de esto estaría pasando. Octavio Repara diciendo que todo es culpa de Fernanda, quien llegó a sus vidas a destruírlos, pero él no la dejará ganar.

¿Qué más pasará en "La Desalmada"?, ¿Cuál será el final de los villanos? Por todo esto y más, no te pierdas el gran final de la telenovela este viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

