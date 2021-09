Con bustier rojo y falda de cuero, Aracely Arámbula conquistó en La Doña

Luego de interpretar a Altagracia Sandoval en "La Doña" de 2016 a 2020, la actriz Aracely Arámbula tuvo oportunidad de lucirse con diversos outfits, pero fue con un bustier rojo y falda de cuero, que 'la Chule' conquistó en el melodrama de suspenso y acción.

Incluso así fue como endulzó la vista de su fiel escudero Matamoros (Aquiles Cervantes), quien además de cuidarle las espaldas, llegó a sentir lo mismo que muchos otros; enamorarse de la intrépida y aguerrida Altagracia Sandoval, quien tras sufrir en carne propia el asesinato de sus padres y de su novio de la juventud, se volvió fría y calculadora.

Pero su belleza conquistaba a más de uno y aunque se sintieran humillados por ella, siempre había más de uno queriendo ganarse su amor. Y luego de vestir prendas transparentes, pronunciados escotes y ropa ajustada, Aracely Arámbula cautivó a compañeros actores y a los fanáticos dela historia a nivel mundial.

"Mi fiel Matamoros.... Ahora si que nunca te podré olvidar!!!! @aquilescervantes @jvspataro @yutzilm GRACIAS", escribió 'La Doña' de Telemundo al pie de una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram en abril de 2020, cuando la producción estaba en todo su apogeo, en la que se le ve lucir dicho outfit entre transparencias.

Por tanto, Aracely Arámbula se ganó la admiración de muchos a través de dicha postal; algunos se leen como: "@aracelyarambula la más bella de la doña. Realmente eres hermosa", "Ara eres bella y todo lo que te pongas te ves divina", "Muy linda en esta fotografía", "Bellos, hermosos, lindísima pareja".

"Que elegancia, hacen bonita pareja", o una fan francesa, quien expresó: "Matamoros le meilleur tjrs là pour Dona un ami et employé fidèle" (Matamoros lo mejor siempre ahí para Doña amiga y empleada leal). También se lee: "Cántame al oído y seré todo tuyo", o "Ya no será lo mismo sin Matamoros).

"Los amo", "No tenía que morirse era tu fiel compañero @aracelyarambula", "Me encanta los voy a extrañar", "Matamoros papasito, Dios te bendiga", son algunos de los más de 1,330 comentarios a los que se ha hecho merecedora la ex de Luis Miguel, luego de posar con el mencionado outfit y al lado de al actor.

Entre tanto, Aracely Arámbula ha logrado cautivar a 124,400 fanáticos a través de su entrañable publicación de Instagram.

