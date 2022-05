Con Soraya libre, Mariana encuentra a su hijo Betito en Los Ricos También Lloran

Este lunes inicia una nueva etapa en su capítulo número 51, la telenovela "Los Ricos También Lloran", y están por pasar cosas de otro nivel. Por principio de cuentas, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) ha salido de la cárcel gracias a su buena conducta y a la ayuda de Víctor Millán (Arturo Barba) que será de mucha ayuda en sus planes de venganza contra los Salvatierra y por fin, Mariana Villarreal (Claudia Martín) encuentra a su hijo Betito (Andrés Baida).

Para eso, ya se ha ganado la confianza, el cariño y hasta el respeto de Víctor y una nueva amiga a quien Soraya salvó de las garras de otras presas, de nombre Vivian Quiroa (Sabrina Seara) que, tras haber dejado la cárcel primero que Soraya, ahora será quien la ayude a fraudar a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli).

Y tras la salida de prisión donde permaneció durante 18 largos años, Soraya ha cambiado totalmente su personalidad y parece ser una dulce mujer que no rompe un plato.... Pero ¿Qué se traerá entre manos? ¿Cuál será su maléfico plan?

Lee también: Soraya es detenida y enjuiciada por la muerte de León en Los Ricos También Lloran

Tras la aparición de Tomasito o Albertito (el hijo de Mariana Villarreal -Claudia Martín- y Luis Alberto) en el papel de un humilde pescador junto a su padre José Verón (Israel Salmer), también ha aparecido Roberta Millán (Estefi Merelles), hija de Víctor Millán y de Ana Laura Medrano (Priscila Solorio) que ha partido del mundo desde hace 12 años, quien en su primera participación, le pide a su padre que la lleve al panteón a ver a su mamá, pues ese día se cumple un año más de su partida pero Víctor está esperando una importante llamada que le indique que Soraya está en libertad.

La primera sorpresa a la que se enfrentará la niña Roberta, será que Soraya llegará a su vida y no se imagina la que le espera. Por otro lado, Mariana -después de haber sido engañada por tantas veces sobre que según han encontrado a su hijo pero sólo para estafarla-, ahora sí recibe la llamada que le devuelve toda esperanza de encontrar a su hijo, pues José, el padre adoptivo de Albertito le asegura que su hijo está bien y que él sabe dónde está. Mariana, toda nerviosa, le pide los datos de dónde lo puede ver y ellos se encuentran más tarde. Alberto le propone acompañarla pero ella quiere ir sola, pues tiene la corazonada de que esta vez sí es su hijo el chico que conocerá.

Lee también: Soraya sale de prisión y Mariana está a punto de encontrar a su hijo en Los Ricos También Lloran

Tamara (Natasha Domínguez) recurre a Santiago Hinojosa (Diego Klein) quien se ha convertido en el Vicepresidente Financiero de las Empresas Salvatierra, y le pide su apoyo económico, pues desde que su padre murió, ella se dedicó a despilfarrar toda su herencia y ahora está llena de deudas. Le pide que en honor al cariño que algún día se tuvieron y el hecho de que su padre haya ayudado para salvar a Mariana cuando Soraya la envenenó, le apoye con tres millones de pesos. Santiago accede pero le dice que es el único dinero que le dará.

Por su parte Soraya llega como Juan por su casa a la mansión de Víctor y éste le presenta a Soraya a Roberta, la malvada Soraya se deshace en halagos hacia Roberta y le dice que es preciosa, la jovencita la llama señora pero de inmediato Soraya cambia la jugada diciéndole que es su amia, que no la llame así. Su padre Víctor le informa que Soraya se quedará a vivir en su casa y la niña se sorprende pero acepta.

Mariana llega al hospital donde José la citó para conocer a Tomasito; ella se sorprende de que se llame así, pero él le explica que cuando su hermano Fausto Verón 'Chícharo' (Pedro Giunti) se lo dio en adopción cuando era un bebé, nunca le dijo de dónde lo había sacado y él y su esposa Rita Ortega de Verón (Magali Boysselle) los registraron como Tomas Verón Ortega.

Tras contarle que ellos lo quisieron desde el primer momento, debido a que su esposa Rita tenía más de diez años queriendo embarazarse y no podía, aceptaron con gusto al bebé, pero le asegura que siempre estuvo protegido por ellos. Mariana le pide que le cuente cómo es el chico y su padre adoptivo le dice orgulloso es es alto, guapo, inteligente, trabajador, pero le comenta que lo más bonito que tiene Tomás es que es puro corazón.

Mariana le pide que le hable más sobre el origen del chico, pues tiene la incertidumbre de saber porqué él asegura que es hijo de ella y éste le cuenta que a su hermano Fausto 'el Chícharo' hace tiempo se le soltó la lengua cuando estaba bien tomado y le dijo que no debió de habérselo dado, pues él le pudo haber sacado mucho dinero al pequeño por ser hijo de unas de las familias más ricas y 'picudas' del país.

José le dice a Mariana que si le está contando esto es porque necesita salvar la vida de su esposa y para eso necesita mucho dinero pues no lo tiene, aunque está consciente de que al hacerlo, perderá a quien siempre ha considerado su hijo, pero al mismo tiempo su hijo está sufriendo de ver a su 'mamá' tan mal y eso le parte el corazón.

Mariana pide ver al chico pero él le hace una única petición, que no vaya a decir que es su madre porque entonces sí, su Rita se le muere. Mariana le dice que está bien, pero que ella también tiene que asegurarse de que es su hijo, pues ya ha pasado por muchas desilusiones y no quiere otra más.

Mientras tanto, Soraya empieza a meter su cuchara en la de los Millán y le dice a Claudia -la nana de Roberta- que ahora será ella quien se encargue de la chica, anta tantas objeciones de su parte, pues nadie más la conoce mejor que ella; ni su papá.

Mariana conoce por fin a Tomasito y él le agradece que ella vaya a ayudar a su madre a que tenga su tratamiento. Mariana no puede más y sale de la habitación. José le pregunta se siente bien pero ella le dice que para asegurarse que el chico es su hijo, tendrá que hacerle una prueba de ADN.

Mariana le lleva un café a Tomás y en eso se pone mal Rita. Mariana aprovecha para guardar el vaso en el que tomó el café y con ello mandará a hacer la dichosa prueba. Mientras tanto, Mariana va entusiasmada a la oficina de Luis Alberto a contarle que está muy nerviosa por un nuevo caso pero no se atreve a decirle que es el del hijo de ambos.

Luis Alberto recibe una llamada y es de Vivian, la amiga de Soraya que hará todo porque Luis Alberto caiga en la trampa de volver a ir al casino, pues le promete presentarle un 'pez gordo' que pondrá en su mesa. Por supuesto, detrás de todo ese plan está la malvada Soraya, quien quiere ver en la cárcel a Luis Alberto.

Vivian invita a Luis Alberto a su departamento y lo envuelve con el tema de las motos, pues le dice que es una de sus grandes pasiones. También aprovecha para presentarle a Federico Domínguez, un empresario de la industria farmacéutica, al que Luis Alberto conoce muy bien. Vivian le informa de que se enteró que está buscando inversionistas por el mundo y la segunda es que le encanta el juego.

Soraya lleva a Roberta a la escuela y se da cuenta de que no es bien aceptada. Luego va al laboratorio donde Mariana y Britny se quedan de ver para descubrir los análisis de ADN que le mandó a hacer a Tomás. ¡Los resultados arrojan que Tomás es hijo de Marina!

Con la algarabía a todo lo que da, Mariana sale llorando de emoción porque después de 18 años, ha encontrado a su hijo. Como siempre, Soraya se entera de la verdad sin ser descubierta. A partir de este lunes sólo dos semanas le quedan a "Los Ricos También Lloran" y para no perder detalle, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Mariana le cuenta muy contenta a su mejor amiga Britny (Lore Graniewicz) que al parecer ahora sí ha encontrado a su hijo y manda las pruebas al laboratorio para hacer los análisis correspondientes. Por su parte, Elena Suárez (Azela Robinson) habla con ella y le aconseja que no cometa el mismo error que ella cometió cuando perdió a su hijo Matías, que por no saber llevar su duelo, perdió a su marido.

Pues Marina le dice que adora a Luis Alberto con todo su corazón pero todos estos años que ella ha estado buscando a su hijo, lo ha alejado de él, sin duda parece como que su matrimonio se está terminando. Mariana le pregunta si cree si todavía están a tiempo de recuperar su matrimonio y ella le dice que sí porque cuando hay amor, todo lo puede. Pero lamentablemente, Soraya las está escuchando desde otra mesa en el restaurante.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!