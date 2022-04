Con Mariana de vuelta, Daniela descubre el veneno que la enfermó en Los Ricos También Lloran

Tras dejarles ver el profesor Stramesi (Agustín Arana) a los Salvatierra que Mariana Villarreal (Claudia Martín) fue envenenada luego de que Daniela Montesinos (Alejandra Barros) recibiera una llamada de Matilde Vélez (Paola Toyos) para informarle que no podrá trabajar más en la mansión Salvatierra, ésta revisó en su habitación y entre sus pertenencias encontró el frasco con la sustancia que envenenó a Mariana en "Los Ricos También Lloran".

Por lo que, con Mariana de vuelta en la casa y Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) tan feliz, Daniela se dio a la tarea de enviar dicho frasco a analizar, pues tras la misteriosa desaparición de Matilde "no le cuadra" y sabe que algo no anda bien ya que ha dejado todas sus pertenencias para ir a cuidar a su mamá a su pueblo y antes de morir, le ha dicho que no la esperen más.

Y luego de analizar la sustancia, el profesor Stramesi, les informa a los Salvatierra que es la misma sustancia que se encontró en el cuerpo de Mariana, por lo que asume que la novia de Luis Alberto fue envenenada sin lugar a dudas.

Lee también: Mariana despierta y Soraya elimina a Matilde en Los Ricos También Lloran

Soraya visita a su padre en la tumba y jura que le enviará a Mariana

Con el coraje que le ha provocado la recuperación de Mariana y tras callarle la boca para siempre a Matilde eliminándola del mapa, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), va a visitar a su padre a la tumba a reclamarle que ella no era su "única princesita", pues aunque no viviera con ellos, Mariana es su única hija legítima pero no va a permitir que se quede con nada de lo que le corresponde a ella.

Y encima, su amiga Sofía Mandujano (Thali García) va a reclamarle porque ha descubierto que Uriel López (Rubén Sanz) su novio, la ha engañado con quien se decía su amiga; ésta le quiere pegar pero Soraya le advierte que no se equivoque pues si ella está donde está es porque ella la puso ahí, pero igual la puede quitar.

Lee también: Con todo y canas, Maribel Guardia opaca a Olivia Collins en presentación de nuevo proyecto

Otro de los dramas que ocurrieron en el capítulo 34 de "Los Ricos También Lloran", es que Elena Suárez (Azela Robinson) le ha dado un ultimátum a León Alfaro (Víctor González) para que viva junto a ella, pero seguramente éste la va a dejar "colgada", pues sus intereses no son los mismos que los de ella.

El papá de Britny le revela que su hermano Jhony y Polo le jugaron una trampa

Luego de destruir su relación con Santiago Hinojosa (Diego Klein) por hacerle creer a Britnty (Lore Graniewicz) que Polo Hernández (Erik Díaz) -quien era su novio antes de Santiago-, se quería quitar la vida porque ella lo dejó, su papá Don Ramiro Domínguez (Sergio Reynoso) le confiesa a su hija de lo que se enteró, lo que podría cambiar la historia que Santiago ha retomado nuevamente con Tamara (Natasha Domínguez) tras su agradecimiento por salvarle la vida a Mariana.

Por otro lado, Soraya llega a la mansión Salvatierra tras enterarse que Mariana ya fue dada de alta del hospital y llega cuando justo Daniela recibe la llamada del profesor Stramesi para informarle que ya tiene los resultados del análisis del contenido de ese frasco que ella le envió con Felipe Castillo (Antonio Fortier), el chofer.

Soraya se entera en ese momento que Daniela ha enviado a analizar el mismo frasco del que Matilde le suministraba el veneno a Mariana. Pero le dice que va a verla a ella y a darle la bienvenida de nuevo. Daniela le pide de favor que le diga a Luis Alberto que quiere hablar con él, pues el profesor está a punto de entrar para darles el resultado de los análisis.

Soraya se queda sola con Mariana en su habitación y va armada

Lo que servirá para que Soraya se quede sola con Mariana -a quien como dé lugar, la quiere enviar al otro mundo-. Esto luego de cuestionarla irónicamente sobre cómo se siente, y si le está gustando el sueño que está viviendo junto a su príncipe azul, pero Mariana le dice que todo lo que está pasando es real, y que claro que se va a casar con Luis Alberto.

Soraya le dice que se cree la cenicienta cuando sólo es una trepadora vestida de santa para Luis Alberto, pero Mariana le dice que no es así, que ella está muy enamorada de Luis Alberto y él también de ella; pero con la pistola que lleva en su bolso, podría pasar de todo.

Pues ante el argumento de Mariana Soraya le dice que ya la hizo reír y se le corrió el maquillaje, por lo que hace como que va a sacar un espejo pero toma la pistola, en el momento en el que Luis Alberto se está enterando que ese frasco que estaba en la habitación de Matilde era el que contenía el veneno que le estaban suministrando a su novia.

¿Qué hará Soraya? ¿Le disparará a Mariana? para investigarlo, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en