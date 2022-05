Con Aracely Arámbula como La Madrastra, Angélica Rivera ¡estaría furiosa!, aseguran

Aunque no hay una confirmación como tal, todo parece indicar que la actriz Aracely Arámbula será "La Madrastra" en el remake de la telenovela que ya tiene un par de versiones más y que ahora estará contemplada como parte de la programación de la Fábrica de Sueños de Televisa. Pero por otro lado indicaría que, según se especula, dicho personaje habría puesto fúrica a la actriz que ha hecho una gran pausa en su carrera artística como es Angélica Rivera.

Y es que desde hace algunos meses y a través de las redes sociales de sus hijas Regina, Fernanda y Sofía Castro, la llamada 'Gaviota' dejó ver que estaría esperando este personaje de María Fernández Acuña de San Román para hacer su regreso triunfal a Televisa luego de haber renunciado a los melodramas en 2007, justo luego de terminar su exitazo "Destilando Amor" -la tercera versión de la telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer- que fue producida por Nicandro Díaz y en la que compartió créditos con Eduardo Yáñez hace 15 años.

"La Madrastra" retrata la vida de una mujer que fue acusada de cometer un crimen, por lo que pasa veinte años en la cárcel injustamente, pero a su regreso a la realidad, jura cobrar venganza contra quienes 'la llevaron al hoyo'; mismo personaje que ya fue interpretado por Angélica Aragón en "Vivir un Poco" (1985-1986) dando vida a Andrea Santos de Merisa Obregón, junto a Rogelio Guerra.

Y por Victoria Ruffo (2005), bajo la producción de Salvador Mejía y trabajando codo a codo con el actor cubano César Évora; una de las producciones de Victoria Ruffo más recordadas y exitosas. Por lo que el hecho de que Aracely Arámbula -quien ha permanecido muy hermética respecto a su participación en el melodrama-, supuestamente tiene muy enojada a la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera.

Pues de acuerdo al vídeo realizado por el canal de YouTube de "Chacaleo", tras tratarse de una mujer madura que ha pasado años en prisión bajo el nombre de María Fernández Acuña de San Román, el personaje le hubiera quedado que ni mandado a hacer a la ex del productor de telenovelas José Alberto 'El Güero' Castro, pues la famosa ya tiene sus añitos (52, para ser exactos).

Pues dicho medio asegura que entre todos los proyectos que estaban haciendo fila para el formato de Fábrica de Sueños, el personaje de "La Madrastra", sería el idóneo para Angélica Rivera. Inclusive, se habla de que pese a que la ex de Enrique Peña Nieto (ex Presidente de México 2012-2018) movió todos sus contactos dentro de la televisora de San Ángel, finamente fue 'la Chule' quien se habría quedado con el papel protagónico.

De quien supuestamente se dice que también estaba esperando su gran oportunidad para regresar a la empresa que la vio nacer y crecer como actriz, o sea, Televisa. Mientras tanto, 'la Chule' terminó un contrato de años con Telemundo y luego cobró al éxito con su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?" y posteriormente empezó con las grabaciones de un nuevo proyecto como es la serie "La Rebelión de las Esposas" que se dice, se estrenará durante el segundo semestre de este 2022 en Estados Unidos y Puerto Rico.

Por su parte, Angélica Rivera pasó mucho tiempo en su casa de Los Ángeles, California, desde que dejó México cuando terminó su rol como Primera Dama de México (2012-2018). Y según el "Chacaleo", las oportunidades para realizar algún proyecto de La Fábrica de Sueños de la televisora de San Ángel que también la vio nacer y crecer con estrella de televisión, cada vez se le están yendo más de las manos.

Situación por la que sólo le quedará ver de la participación de Aracely Arámbula como "La Madrastra" próximamente, producción de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión y ViX, la nueva plataforma de streaming de la nueva cadena.

