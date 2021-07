Como si fuera su primera vez, así se siente Anette Michel en su regreso a las telenovelas

Tras dejar atrás su pasado con MasterChef México y TV Azteca, Anette Michel está lista para regresar a las telenovelas y recientemente compartió cómo se siente por debutar con Televisa en la nueva producción de Ignacio Sada, la cual ya arrancó grabaciones.

La guapa actriz no había estado en un melodrama desde 2018, cuando participó en “3 mujeres”, de TV Azteca, pues se enfocó en la conducción del reality de cocina MasterChef, sin embargo, sentía que algo le faltaba, por ello decidió probar nuevos aires y se dio en la televisora de San Ángel con “Volverte a ver”, donde interpretará a una villana.

Durante una visita al programa “¡Cuéntamelo ya!”, Anette Michel reveló que en su regreso a las telenovelas siente como si fuera su primera vez, pues existe ese nervio y ansiedad que llegó a experimentar cuando debutó en 1997 en “Al norte del corazón”.

“Estoy muy contenta, me siento como si fuera mi primer proyecto, tal cual, estoy con esa misma ansiedad, nervios, entusiasmo, sueños, me pasa mucho eso en este momento, estoy muy, muy contenta, y precisamente de empezar con el señor Ignacio Sada, que es un encanto de productor, todo su equipo es muy amoroso, me han hecho sentir como si yo llevara aquí una cantidad de años que para qué te cuento“, manifestó la histrionisa tapatía.

En “Volverte a ver”, Anette Michel dará vida a la madre del personaje que será interpretado por Brandon Peniche y, aunque no es propiamente la protagonista de la telenovela, realmente se siente muy feliz de regresar a la actuación y esa era la parte que le faltaba en los últimos años en MasterChef. Mira la entrevista a partir del minuto 4.

Uno de los objetivos de Anette Michel siempre fue poder realizar sus dos pasiones al mismo tiempo: la actuación y la conducción de programas, algo que había podido realizar hasta hace tres años, pero en los más recientes se vio encasillada en el rol de presentadora de televisión y eso es algo que no le agradó mucho.

“Toda mi carrera pude siempre combinar una cosa con la otra y siempre manifesté que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, en la medida de lo posible, claro, porque luego no hay todos los proyectos que uno quisiera ni todo el tiempo… Entonces, llegó un momento en el que dejó de pasar y me dolía mucho esa parte de mi corazón que anhelaba regresar a las telenovelas, porque lo hice muchos años de mi carrera y lo quiero retomar”, agregó la villana de “Cuando seas mía”.

Las conductoras de “¡Cuéntamelo ya!” cuestionaron a Anette Michel sobre si le gustaría retomar su carrera como presentadora de televisión en algún programa de Televisa, a lo que la famosa respondió sin titubear: “Por supuesto que sí”.

Las grabaciones de “Volverte a ver” iniciaron ya esta semana con el llamado de algunos actores. La guapa Anette Michel ha dejado ver muy poco el look que tendrá en la telenovela pero se sabe que será una mujer malvada y manipuladora con su hijo, que será encarnado por Brandón Peniche.

