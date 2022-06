¡Como ramillete de flores!; así lucen actrices de Vencer la Ausencia antes de entrar al aire

Tras terminar -hace unos meses- el hermetismo sobre quiénes serían las cuatro protagonistas de la telenovela "Vencer la Ausencia", las actrices ya se han dejado ver haciendo de las suyas en los foros de grabación y en las locaciones del melodrama. Y lucen ¡como ramillete de flores!

Pues tras dejarse ver en fotografías y y vídeos que han compartido ellas mismas a lo largo de unos meses, ahora ha sido María Perroni Garza -la menor de las protagonistas de la saga Vencer de Rosy Ocampo, producida para Televisa Univisión- quien ha reunido a la mayoría de las actrices que figuran en "Vencer la Ausencia" y ha mostrado que los caballeros podrán echarse un taco de ojo, pues se puede ver todo un ramillete de féminas.

Pues la hija de la cantante (ex Timbiriche) y actriz que este 2022 ha vuelto a los melodramas, Mariana Garza, tuvo a bien reunir a la actrices presentes en las grabaciones que ya están listas para salir al aire el próximo mes de julio, y capta una fotografía para la posteridad.

Fue a través de sus historias de Instagram que María Perroni Garza, la también actriz de Maite Perroni, compartió una foto que seguramente hará historia, y aunque faltan muchas más actrices que han sido confirmadas para la telenovela, literalmente se reunieron los personajes más importantes de la trama.

Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz, Nailea Norvind y su madre Mariana Garza, quien también será su madre en "Vencer la Ausencia" y la propia María Perroni, fueron quienes posaron para el lente de la cámara.

Incluso, momentos antes, la joven actriz grabó a Ariadne Díaz que estaba esperando entrar a escena en las locaciones del melodrama, mientras la esposa del también actor Marcus Ornellas estaba parada de espalda ante un reflector con el que se estaba "calentando" debido al frío que hacía en la Ciudad de México, la mañana de este miércoles.

Y pese que en esta foto faltaron varias de las actrices del melodrama como Angelique Boyer, Laura Carmine, Silvia Mariscal, Laura Luz, entre muchas más, es claro que las que aparecen en la postal, ya se encuentran más que listas para volver a la pantalla chica de Televisa.

Será a partir del próximo lunes 18 de julio, que "Vencer la Ausencia" se pueda disfrutar a través de la programación del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 8:30 pm., en sustitución de "La Herencia, un Legado de Amor"

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!