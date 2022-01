Como nunca, Maribel Guardia muestra su estilo conservador en Corona de Lágrimas 2

Indudablemente el público está acostumbrado a ver a la actriz Maribel Guardia lucir sus curvas a través de infinidad de diminutos atuendos; pero recientemente y ¡como nunca!, la costarricense mostró su estilo conservador en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", con una especial foto.

Y es que, a través de una postal de su cuenta de Instagram, en la que aparece con algunos actores del elenco que se han reencontrado gracias a la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa este 2022, Maribel Guardia se dejó ver con un estilo conservador con el que pocas veces luce.

La también cantante que vuelve a los melodramas este año, posó al lado de José María Torre, África Zavala, Victoria Ruffo, Alejandro Nones, Mane de la Para y la pequeña Lara Campos, con quien comparte créditos en la producción de Televisa.

Lee también: Maribel Guardia empieza el año derritiendo a fans con Lourdes Munguía

"Felices en este reencuentro de #coronadelagrimas2 con @josemariatorreh @afri_zavala_ @victoriaruffo @alenones @manedelaparra @soylaracampos @elgueromex", se lee en la descripción de la publicación de la esposa de Marco Chacón.

Y tras la postal que ha compartido Maribel Guardia, los comentarios de los famosos no se han hecho esperar; Mane de la Parra -quien es uno de los protagonistas de la historia-, ha expresado: "Que placer Volver a compartir con uds!!"; mientras que la propia Victoria Ruffo y África Zavala, han reaccionado con corazones rojos.

Lee también: Famoso actor se va de Televisa al perder exclusividad tras grabar Corona de Lágrimas 2

Una fanpages de la nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro en Instagram, ha decretado que esta nueva aventura será todo un éxito: "Mucho éxitooo". También se lee: "Ya lo creo!! #coronadelagrimas2 Saludos desde Argentina".

"Puro talento y mucha belleza. Muchas bendiciones para este nuevo proyecto #coronadelagrima2 de corazón", "Suerte en este nuevo proyecto y ojalá que sea exitoso", "¿Cuándo va a empezar la novela?", "Desde Venezuela, besos y abrazos para ustedes", o "Qué lindos" y "Good Afternoon, Mamacita", son otros de los comentarios que ha recogido la costarricense de 62 años.

Misma que, aunque esta vez tenga lucir un estilo conservador con faldas a la rodilla, sin escotes y con zapatillas cerradas e ideales para las empleadas de oficina, y un peinado de señora seria, sigue luciendo su belleza y su particular personalidad con la que encanta a todo mundo en redes sociales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!