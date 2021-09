Como modelo, Cynthia Rodríguez se luce en vestidazo traslúcido de perlas y flecos

A Cynthia Rodríguez no hay atuendo que no le quede bien y aunque suele deslumbrar con cada outfit que se pone, la presentadora de televisión ha demostrado su predilección por las transparencias y así lo confirmo con un vestidazo traslúcido de perlas y flecos con los que paralizó las redes sociales.

La conductora de “Venga la alegría“, matutino de TV Azteca, se lució caminando como modelo mientras portaba un espectacular vestido de transparencias en color rosa, con el cual presumió sus curvas de una manera muy sensual y elegante, dejando a sus fans con la boca abierta.

El vestidazo traslúcido de perlas y flecos con el que Cynthia Rodríguez se lució en redes forma parte de la casa de diseño Victor&Jesse, que ha sido la autora de algunos de los outfits más impresionantes que la novia de Carlos Rivera ha modelado en redes y en la televisión.

A la cantante, el vestido de transparencias pareció gustarle demasiado y no sólo compartió una fotografía con su look en su cuenta oficial de Instagram, sino que también grabó un TikTok que hasta el momento lleva más de 156 mil “Me gusta” y arriba de 800 comentarios.

El atuendo como tal estaba confeccionado con cientos de brillantes perlas rosadas sobre la tela transparente, y desde la parte de la cintura hacia abajo colgaban un sinnúmero de flecos que le daban mucho movimiento al vestido, y si había alguien indicada para portarlo esa era la ex académica.

En el video que Cynthia Rodríguez compartió en su cuenta de TikTok le saca el mayor provecho al vestidazo, caminando como modelo desde el centro de un estacionamiento y dando un giro de 360 grados para mostrar todos los ángulos de la prenda, la cual ya de por sí ya era muy vistosa.

Las reacciones de los fans de la cantante no se hicieron esperar tanto en Instagram como en TikTok, donde los piropos le llovieron al por mayor no sólo destacando su belleza, sino haciendo alarde del buen gusto y estilo que tiene la famosa por la moda, logrando que todo lo que se pone luzca fabuloso en ella.

“No, no, no, es que cada vestido parece más precioso que el anterior y tú los luces divino“, “Cada día cambio de vestuario favorito, porque cada día sorprende más“, “Preciosa“, “Tú deberías ser un ángel de las pasarelas“, “Toda una diosa“, “Luces espectacular“, “¿Por qué no existe un Miss Universo +30”, “Amé tu vestido y la verdad se ve perfecto en ti“, “Simplemente, una perfección“, “Todo lo que se pone esta mujer le queda hermoso“, son algunos de los comentarios que dejaron sus fans en redes.

No es la primera vez que Cynthia Rodríguez modela un atuendo con transparencias pues este es uno de los estilos que más le gusta y sabe cómo portarlos sin lucir vulgar, dado que todo está en los pequeños detalles y la presentadora de televisión tiene muy buen ojo para complementar sus outfits de manera correcta.

