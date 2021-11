Victoria Ruffo se ha ganado el mote de la “Reina de las telenovelas” a pulso… y porque en cada melodrama en el que ha trabajado ha derramado mil lágrimas, asombrando a los televidentes por gran capacidad para llorar tanto.

La protagonista de “La madrastra”, “Corona de lágrimas” y “Simplemente María”, entre otros éxitos de la televisión, siempre ha estado a la altura para interpretar a personajes que sufren toda su vida, y es ahí cuando surge la pregunta: ¿Cómo le hace Victoria Ruffo para llorar tanto en las telenovelas?

Pero no hay secreto que dure 100 años y la propia Victoria Ruffo reveló cómo le hace para llorar tanto en las telenovelas durante una entrevista concedida al canal Tlnovelas, donde habló largo y tendido sobre esta característica suya.

La actriz mexicana es una de las preferidas por los televidentes por sus actuaciones de mujer sufrida y su gran capacidad para llorar por todo, por lo que es esa una de las características que la han hecho famosa a lo largo de los años.

Dentro de su formación, los actores tienen que aprender a llorar para determinadas escenas, pero Victoria Ruffo tiene una maestría para hacerlo y ahora reveló su secreto para soltar las lágrimas de cocodrilo cada vez que se requiere en una producción.

“Pienso que llorar, en mi caso, siempre es una verdad mía, siempre son vivencias personales”, dijo Victoria Ruffo cuando fue cuestionada cómo le hace para soltar las lágrimas de una manera “bonita”, pues así la tienen catalogada los productores de Televisa.

“En mi vida personal yo casi no lloro, podría decir que no lloro, pero en todos los momentos difíciles de mi vida los he almacenado y cuando necesito llorar echo mano de mis cosas personales, entonces yo creo que ahí está el secreto porque llorar es muy fácil, te puedes poner unas gotas o truquearlo, pero el que realmente estés sintiendo eso es lo que va a pasar a través de esa pantalla”, comentó la protagonista de “Victoria”.

La actriz resaltó que ese es el verdadero secreto para llegarle al público, pues saben distinguir cuando realmente estás sintiendo las cosas a flor de piel o cuando estás fingiendo: “Yo cuando lloro, lloro de verdad, por algo realmente fuerte, mío. Ahora, hay escenas que son tan bien escritas, tan bien hechas, tan bien llevadas que la misma secuencia te lleva al llanto cuando tú ya tienes ese personaje apropiado”.

Victoria Ruffo recalcó que llorar en las telenovelas tiene que ser algo real para hacer una buena actuación: “Tiene que ser neta, si no la gente no llora contigo… No (he tenido) tantos malos momentos en mi vida pero por ejemplo he matado a mi mamá… digo, ¿cómo voy a reaccionar si se muere un hijo mío? Todas esas cosas las metes en ti y lloras porque lloras”, finalizó.

Mira el video a partir del minuto 7 con 30 segundos.





