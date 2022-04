Claudia Martín y Sebastián Rulli sacarán fuego en intensos capítulos de Los Ricos También Lloran

Dos sucesos recientes marcarán el rumbo de la telenovela "Los Ricos También Lloran"; se trata de un parteaguas, el embarazo de Mariana Villarreal (Claudia Martín) y la muerte de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), y la propia protagonista revela que se avecinan intensos capítulos en los que sacarán fuego, en el exitoso melodrama que protagoniza junto a Sebastián Rulli, quien interpreta a Luis Alberto Salvatierra.

Fue la propia Claudia Martin quien contó a las cámaras de Las Estrellas que la telenovela entrará en una nueva etapa ahora que han descubierto que Mariana está esperando al heredero de la familia Salvatierra, por lo que lo que se viene, ¡estará de impacto!

Y frente a cámaras y micrófonos, la actriz reveló: "Es una historia muy concentrada y condensada, todo es muy intenso. Los conflictos se van resolviendo rápido y creo que ahorita va a ser muy interesante la etapa en la que va a entrar la historia".

Pues con su reciente boda celebrada con Luis Alberto Salvatierra, el personaje de Mariana Villarreal, crecerá y se enfrentará al paso del tiempo; así lo explicó:

"Vienen como ya cambios drásticos, vienen los saltos de años, el paso del tiempo y eso como actriz fue muy interesante, el poder como ir representando varias etapas de un mismo personaje a lo largo de su vida".

En tanto, Claudia Martín asegura que este cambio de edades fue una experiencia "titánica", aunque confiesa haberse divertido con las marcadas diferencias en su personaje protagónico en la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

Así mismo, la pareja protagónica de Sebastián Rulli, hizo un recuento sobre lo que era Mariana a la llegada de la vida de los Salvatierra y en lo que se irá convirtiendo:

"No es lo mismo la Mariana que llegó al inicio, terminando la prepa y toda asombrada del mundo en el que se estaba metiendo, a una Mariana embarazada, esperando un bebé de un Salvatierra. Eso le da otra actitud, corporalidad, otra forma de pensar, entonces eso fue súper divertido para mí", finalizó.

Diana Palacios Periodista

