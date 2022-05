Claudia Martín utilizó influencias para trabajar junto a su novio en Los Ricos También Lloran

Gracias a las influencias de su novia, la actriz Claudia Martín, Hugo Catalán se sumó al elenco de la telenovela Los Ricos También Lloran porque como pareja se apoyan mutuamente. Con dos décadas de experiencia en la actuación, el galán de 40 años de edad, ha trabajado en plataformas como Netflix en Luis Miguel, La Serie y La Casa de las Flores; en Amazon en El Juego de las Llaves y en televisión abierta en Su Nombre Era Dolores, la serie inspirada en Jenni Rivera, pero en Televisa no había participado en un proyecto.

"Yo entré a la telenovela (Los Ricos...) en parte gracias a Claudia Martín porque yo en realidad no estaba buscando. Mi carrera se ha desarrollado en otros lugares. Trabajé mucho tiempo en TV Azteca, Netflix, Amazon, yo estaba en otros proyectos, pero ella me dijo: oye, te importa si te recomiendo para mi proyecto.

"Le dije: por supuesto, recomiéndame. Yo en realidad no pensé ni siquiera que estuviera hablando en serio. Finalmente me recomendó con el productor (Carlos Bardasano), tengo 20 años trabajando y digamos que mi trabajo es garantía en ese sentido, digamos que ella fue quien me recomendó", recordó Hugo.

Además de las influencias de Claudia Martín, el actor confesó que ser parte de Los Ricos También Lloran le permitió además vivir muy de cerca el proceso de la actriz como figura estelar en la telenovela, donde comparte créditos con Sebastián Rulli. Su papel fue pequeño, pero fue la oportunidad de figurar en una historia del horario estelar de Las Estrellas, 21:30 horas.

El noviazgo de Claudia y Hugo tiene unos meses e inició antes de trabajar en Los Ricos También Lloran. Compartir su vida con la actriz de 32 años, originaria de Oaxaca, ha sido maravilloso, agregó. "Para mí ya era hora de que tuviera una relación, pues ya llevaba un tiempo solo. Estar con ella representa una gran oportunidad porque es una persona maravillosa, con quien quiero y puedo crear, construir algo muy sólido, duradero. Ojalá sea así.

"Estamos muy contentos los dos. Ha sido muy buena combinación de todo: amor, comunicación, intereses mutuos y entusiasmo. Hay mucho respeto por la profesión de ambos. Claudia es una persona que admiro y de la que aprendo, ella también dice que aprende muchas cosas de mí. Independientemente de lo que pase, es y será una relación positiva".

Por ahora no viven juntos porque quieren llevar su noviazgo tranquilo y sin prisas. Claudia recientemente se divorció del productor Andrés Tovar, quien ahora tiene una relación con la actriz Maite Perroni. "Estamos mucho tiempo juntos, las cosas nos las hemos tomado con calmita, sin prisas ni agobio, conforme vaya fluyendo. Yo estoy muy contento, me siento como muy sólido en una relación en la que estoy muy feliz".

