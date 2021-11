El remake de “Los ricos también lloran” ha causado mucho revuelo entre el público que recuerda la versión original de la década de 1970, es por ello que los protagonistas se han preparado a conciencia para ofrecer lo mejor de sí en esta nueva adaptación, y uno de los papeles más importantes será el que interprete Claudia Martín, quien encarnará a Mariana Villarreal.

La actriz oaxaqueña fue la elegida por el productor Carlos Bardasano para darle vida a Mariana Villarreal, papel que hizo famosa a Verónica Castro hace ya algunas décadas, pues “Los ricos también lloran” ha sido una de las telenovelas de Televisa mejor vendidas en el extranjero.

Es por ello que Claudia Martín asume el reto de encarnar a Mariana Villarreal y darle su propio estilo, sabiendo que todas las miradas estarán sobre ella y las comparativas con la actuación de Verónica Castro son inevitables, por ello, se ha preparado para realizar un buen trabajo y no ser una copia de la primera versión de este personaje.

Para evitar estresarse desde ahora con su versión de Mariela Villarreal y las críticas que pudiera recibir, Claudia Martín admitió que no ha visto la versión original de “Los ricos también lloran” pero no desconoce el trabajo de Verónica Castro, por lo que consideró que la barrera está muy alta, sin embargo, aseguró que no busca superar ni ser una copia de la manera en que la actriz interpretó al personaje, sino darle su propio toque.

Para darle un estilo natural y sencillo a la versión moderna de Mariana Villarreal, Claudia Martín se preparó con la ayuda de los directores y su coach y comenzó a frecuentar lugares donde “la gente es súper alegre, sin filtros. Fui tomando referencias de otros personajes de películas, también de personas cercanas que emplean esos modismos“.

El remake de “Los ricos también lloran” mantendrá la trama de la historia original, con algunos cambios en la cuestión de las épocas y la inclusión de algunos personajes para esta nueva versión, pero en el caso de Mariana Villarreal, Claudia Martín fue enfática al señalar que no busca ser una copia de Verónica Castro.

“No he visto nada de lo anterior, no tiene caso, para qué entrar en comparaciones, para qué entro yo en confusiones. Esta Mariana es la que he creado junto a mis compañeros de este proyecto. Lo que rescatamos de versiones anteriores es la frescura, lo genuino del personaje, lo real, que no tiene filtro, que es sincera, 100 por ciento auténtica“, dijo en declaraciones reproducidas por un medio de comunicación peruano.

Mariana Villarreal llegó a la vida de Claudia Martín en un momento difícil, pues la actriz acababa de anunciar su divorcio con el productor Andrés Tovar en medio de la polémica, pues se suscitaron diversos rumores que aseguraban que su ex esposo le había sido infiel con Maite Perroni.

“Me está enseñando a sonreír ante cualquier adversidad y a enfrentar las situaciones difíciles con buena actitud. Ella en lugar de volverse una mala persona con todo lo que le pasa, se vuelve más sincera, más honesta, más auténtica… Siempre he dicho que los personajes nos escogen a nosotros, y en este caso creo que así fue”, finalizó la protagonista de “Los ricos también lloran”.

