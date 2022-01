Claudia Martín creó a Mariana Villarreal desde cero para Los ricos también lloran

A menos de un mes para el estreno de “Los ricos también lloran” en México, Claudia Martín no puede ocultar su emoción por formar parte de este remake y demostrarle al público que tiene el talento para cumplir con un papel que en el pasado interpretó Verónica Castro, pero asegura que su Mariana Villarreal es creada desde cero.

La actriz oaxaqueña sabe de la responsabilidad que conlleva su personaje en este melodrama producido por Carlos Bardasano y W Studios para Televisa y señaló que le quiso dar una esencia propia y un giro más moderno, por lo que no tomó referencias de Mariana Villarreal ni de la versión original de “Los ricos también lloran” ni de “María la del barrio”.

Verónica Castro y Thalía han sido las actrices que han interpretado este personaje, la primera como Mariana y la segunda como María, pero Claudia Martín no quiso que su Mariana Villarreal estuviera condicionada a alguna de ellas así que decidió crearla desde cero.

Lee también: Adriana Louvier regresa a la TV como la villana de La mujer del Diablo

En una entrevista con el programa “Hoy”, Claudia Martín admitió estar muy emocionada por el estreno de la telenovela y espera estar a la altura de las expectativas que se han creado en torno a esta nueva versión de “Los ricos también lloran”, donde hará pareja con Sebastián Rulli.

La actriz señaló que una de las características que tiene cuando trabaja en la construcción de un personaje es no tomar referencias de algún otro y para Mariana Villarreal no fue la excepción, más sabiendo que en 1979 Verónica Castro la hizo famosa a escala internacional.

“Yo estaba muy chiquita, no me dejaban ver novelas en la de ‘María la del barrio’, entonces también decidí ahorita no verlas porque la historia está muy bien adaptada, entraron otras tramas, otros personajes y creo que eso le da mucha frescura y mucha identidad para 2022”, comentó Claudia Martín.



“El en caso de mi personaje yo intenté no ver nada, cada personaje que ha llegado a mi vida, a mi carrera, ha representado un reto inmenso en ese momento, obviamente tengo que reconocer que ésta es una historia muy conocida y muy recordada… intento dar lo mejor de mí, dar la mejor versión que puede haber de Mariana”, agregó.

Lee también: Fabiola Guajardo marca territorio en promocional de Los ricos también lloran

Claudia Martín indicó además estar muy agradecida con Carlos Bardasano por considerarla para protagonizar “Los ricos también lloran” pues ya tercera ocasión en la que trabaja en un proyecto producido por él.

“Estoy agradecida, creo que ese es mi principal sentimiento, agradecida con la empresa, con Carlos Bardasano que es el productor, es la tercera oportunidad que me da en sus producciones, le tengo mucho cariño a su equipo. Sólo sé que es un gran proyecto, todos los que estamos trabajando aquí estamos muy emocionados, entregados, y esperemos que en casa les guste esta gran historia.

Síguenos en