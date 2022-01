Claudia Martín comparte foto con bebé en grabaciones de Los Ricos También Lloran

Desde que iniciaron las grabaciones en 2021 del remake de la telenovela "Los Ricos También Lloran" que lleva por nombre el mismo, son varias las imágenes que se han dejado ver en redes sociales, respecto a cómo lucen los actores del melodrama y la última sorpresa fue la que compartió la actriz Claudia Martín que dará vida a Mariana Villarreal; pues además de posar con el padre de la historia que será interpretado por el actor Henry Zakka, también apareció con un bebé en brazos.

Tal y como pasó en la primera versión de "Los Ricos También Lloran" (1979) protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, y luego en "María la del Barrio" (1995) con Thalía y Fernando Colunga, sin olvidar la participación de Itatí Cantoral como la malvada Soraya Montenegro, así dará vida Claudia Martín a Mariana Villarreal.

Por tanto, la actriz ojiverde, compartió una enternecedora postal a través de sus historias de Instagram, en la que luce un rostro impecable y una mirada cautivadora, junto a un bebé que podría ser el pequeño Nandito o Luisito en "Los Ricos También Lloran" de Televisa, producida por Carlos Bardasano.

Pues cabe recordar que el personaje de Nandito, llamado así cariñosamente a Fernandito, hijo el matrimonio de María y Fernando en "María la del Barrio" que fue interpretado por Osvaldo Benavides, seguirá tomando fuerza este 2022, como se ha dejado ver en redes sociales, pues el público ya quiere ver la prometedora historia.

Claudia Martín hará pareja con el actor argentino Sebastián Rulli, con quien comparte créditos como los protagonistas de la historia producida por Carlos Bardasano para Televisa y tampoco ha dejado parar la oportunidad de compartir fotos con él.

Por otro lado, recientemente se ha destapado el elenco completo entre los villanos de la historia se encuentran Fabiola Guajardo y Víctor González, así como los primeros actores Guillermo García Cantú y Azela Robinson, quienes harán al matrimonio Salvatierra.

La producción ya tiene algunos capítulos grabados y mientras tanto, los actores se han encargado de revelar sorpresas a través de diversas postales y aunque todavía no terminan las grabaciones de "Los Ricos También Lloran", se sabe que será el próximo mes de febrero cuando llegue a la pantalla chica.

En Estados Unidos será a través de la señal de Univisión que se pueda ver la telenovela por primera vez el día 14 de febrero; mientras que en México llegará a la pantalla chica a través de la señal de Las Estrellas de Televisa en un horario de 9:30 pm el próximo 21 de febrero a las 9:30 pm, en sustitución de "Si Nos Dejan".

