Hay algunas villanas de telenovelas a las que sus maldades les hacen merecer un castigo ejemplar, y aunque muchas de ellas no reciben su merecido, hay otras que sí pagan sus culpas de la peor manera, quemándose en las llamas.

Aunque han sido muy perversas durante historias emblemáticas de la televisión, las escenas en las que les toca expiar sus culpas con el fuego suelen ser muy impactantes, que quedan en la memoria del público televidente durante muchos, muchos años, en un final memorable donde se demuestra que el ser malo trae sus consecuencias.

Es por ello que aquí te dejamos un recuento de cinco villanas de telenovelas que pagaron sus culpas con el fuego, algunas de ellas murieron de esta forma, pero otras sobrevivieron para seguir cumpliendo su castigo por todos los males que hicieron.

Soraya Montenegro en María la del barrio

El éxito que tuvo el personaje de Soraya Montenegro hizo que su participación se alargara pues la villana había ya muerto en la historia pero regresó para seguir haciendo sus maldades a María, a quien odiaba por haberse quedado con Luis Fernando.

Interpretada por Itatí Cantoral, Soraya Montenegro no pudo nunca manejar su odio hacia la protagonista de “María la del barrio” y para cerrar la trama la secuestra y se la lleva a una cabaña, a la que le prende fuego para que muera quemada, no importando si ella tiene el mismo final. Luis Fernando llega en ese momento y logra salvar a María, pero la villana no corre con la misma suerte y muere entre las llamas.

Angélica en Marimar

En el papel de Angélica, Chantal Andere logró hacer un personaje inolvidable en “Marimar”. La malvada que encarnó estaba casada con el padre de Sergio, un futbolista que contrae matrimonio con Marimar para darle en la torre a su papá. En secreto, Angélica se sentía atraída por Sergio y empezó a odiar a la protagonista, a la que siempre le hizo maldades. Al final paga todo cuando sufre un accidente de auto y se quema, no muere ahí, sino que todavía sufre un poco más y fallece en el hospital.

Bárbara Greco en Mañana es para siempre

Lucero sacó toda su experiencia para darle vida a la villana Bárbara Greco en “Mañana es para siempre”. En la historia hace todo tipo de fechorías, al grado de mandar violar a su hija Aurora (aunque no sabía todavía que era su hija). Al final, cuando se entera de la verdad trata de obtener su perdón pero no lo logra, así que se prende fuego ella misma para inspirar lástima en su primogénita, sin lograrlo. No muere y queda desfigurada.

Raquela Villaseñor en Velo de novia

Raquela Villaseñor, encarnada por Cynthia Klitbo, es, probablemente, la villana que más ha sufrido en las telenovelas. Tras intentar matar a la protagonista quemándola en la cárcel, la tirada le sale mal y ella es la que termina envuelta en llamas, pero no muere. Desfigurada, la malvada sufre cuando la atacan las ratas y cuando le rompen las piernas. Termina sus días en prisión.

Jacinta López en Barrera de amor

Con un fanatismo religioso como pocos, Jacinta López, interpretada por Raquel Olmedo, realiza muchas villanías durante la telenovela “Barrera de amor”, pero lejos de arrepentirse, cree que todo lo que hace está bien pues ordenado por Dios. En su estado de éxtasis, Jacinta muere quemada creyendo que es la voluntad de Dios para purificarse.

